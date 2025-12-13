Žena s najvećim grudima u Britaniji traži donacije: 'Želim ih se riješiti, to je noćna mora!'

Melissa Ashcroft (30) iz Škotske tvrdi da njezine grudi, veličine 36M i teške oko 16 kilograma, uzrokuju toliko jake bolove u leđima da se ujutro jedva uspije ustati iz kreveta. Zbog stalnih zdravstvenih tegoba nije u mogućnosti podići ni svoju osmomjesečnu kćer.

Melissa navodi kako bolovi traju još od puberteta. Prvi put je zatražila smanjenje grudi sa samo 20 godina, no liječnici su joj tada savjetovali da pričeka dok ne dobije djecu i završi s dojenjem. Nakon što je postala majka dvoje djece, ponovno je zatražila operaciju, ali joj je NHS odbio zahtjev uz obrazloženje da joj je indeks tjelesne mase (BMI) previsok. Prema preporuci liječnika, trebala bi ga smanjiti na 27 kako bi bila kandidatkinja za zahvat.

Foto: Društvene mreže

„Rekli su mi da moram pasti na oko 70 kg. Kažu da bi uz viši BMI anestezija bila rizičnija i da postoji veća opasnost od krvnih ugrušaka i infekcija“, objasnila je Melissa. No paradoks je u tome što, zbog jakih bolova u leđima, uopće ne može vježbati, što joj znatno otežava gubitak težine.

'Kako da smršavim?'

Zbog toga je pokrenula kampanju prikupljanja 8.000 funti kako bi zahvat obavila privatno.

„Kako da smršavim? Ne mogu u teretanu, previše mi je neugodno, a trčati ne mogu zbog boli. Ujutro ne mogu ništa dok ne napravim vježbe za leđa“, kaže.

Melissa tvrdi da su njezine grudi toliko velike da ju u potpunosti ograničavaju u svakodnevnim aktivnostima.

„Ne mogu podići svoju kćer i to mi slama srce. Ako čistim, moram stalno raditi pauze. Cijeli život je prilagođen bolovima.“ Dodaje da su grudnjaci u njezinoj veličini izrazito skupi.

Iako su joj liječnici predložili tretmane za mršavljenje, Melissa ih odbija jer su dva člana njezine obitelji imala ozbiljne nuspojave. Smatra i da je veličina grudi nasljedna, jer su ih imale i njezina majka i baka. Zanimljivo, kao djevojčica je bila izložena zadirkivanju zbog ravnog prsnog koša, a tijekom puberteta nagla promjena dovela je do novih oblika vršnjačkog nasilja.

Majka dvoje djece iz Blairgowrieja ističe da bi joj operacija u potpunosti promijenila život.

„To bi mi bilo kao svi Božići u jednom danu. Mogla bih se igrati sa svojom djecom i bez boli ih podići u naručje.“

Melissa se nada da će prikupiti potrebna sredstva kako bi napokon mogla živjeti bez svakodnevnih bolova koji je prate već više od deset godina.