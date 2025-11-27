Obavijesti

Show

Komentari 0
NEOBIČNO PRIZNANJE

Khloe Kardashian: Mijenjala bih se za tijelo s Kylie, interesira me kako je to nositi takve grudi...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Khloe Kardashian: Mijenjala bih se za tijelo s Kylie, interesira me kako je to nositi takve grudi...
4
Foto: Instagram

U novoj epizodi 'The Kardashians' Khloe se osvrnula na film 'Freaky Friday' u kojem Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis zamijene tijela. Rekla je da bi se ona rado mijenjala sa svojom polusestrom Kylie

Producenti su Khloe Kardashian (41) u novoj epizodi 'The Kardashians' pitali s kojom bi se sestrom iz 'klana Kardashian-Jenner' mijenjala za tijelo.

CFDA Fashion Awards in Manhattan, New York City
Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Prisjetila se filma filma 'Freaky Friday' u kojem Lindsay Lohan i njena majka u filmu, koju tumači Jamie Lee Curtis, zamijene tijela.

- Da sam u tom filmu, rado bih se mijenjala s Kylie. Zbog toga jer, to je Kylie Jenner ljudi - rekla je kroz smijeh.

Foto: Instagram

Dodala je kako i jedna i druga imaju život kao iz bajke, ali i super prijatelje.

FOTO: ČVRSTA KAO KAMEN Senada trenira Kardashianku i 'kraljica je guza': Evo kako do Kimine čvrste i bujne pozadine
Senada trenira Kardashianku i 'kraljica je guza': Evo kako do Kimine čvrste i bujne pozadine

- I ne izlazimo s NBA zvijezdama - našalila se na svoj račun, pošto je svojedobno bila u braku s igračem Lakersa.

Nakon toga se osvrnula na fizički izgled svoje polusestre Kylie Jenner (28), osobito na njeno poprsje.

Foto: Instagram/

- Ona je kao hibrid Snjeguljice i 'Pretty Woman'. Također, voljela bih znati kakav je osjećaj imati i nositi takve grudi - rekla je pa se uhvatila za svoje poprsje.

Inače, Khloe je već više puta podržala svoju polusestru koja je otvoreno pričala o operaciji povećanja grudi kojoj se podvrgnula. Prvi put Kylie je o tome progovorila 2023. godine, a otkrila je obožavateljima da je na operaciji bila sa samo 19 godina.

Foto: Instagram/

Inače, plastični kirurg koji stoji iza svih 'transformacija' slavne obitelji je dr. Garth Fisher - od operacije grudi sestre Kourtney pa sve do uklanjanja tumora s Khloeinog lica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'
burno

Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'

Kod farmera Roberta drama na svakom koraku. Dok Suzana cijepa drva i ne skriva leptiriće u trbuhu, on pokušava provesti trenutak nasamo s drugom ženom. Ljubomora raste, kritike lete na sve strane...
Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'
umirio obožavatelje

Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'

Gotovo dva tjedna su prošla bez novih zajedničkih objava Maje Šuput i Šime Eleza, pa su se pratitelji prepali da se dogodilo ono najgore...
FOTO Kakva promjena! Zvone iz Života na vagi pokazao je kako izgleda bez majice: Pogledajte
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Kakva promjena! Zvone iz Života na vagi pokazao je kako izgleda bez majice: Pogledajte

Zvone je u objavi napisao kako gubitak kilograma 'nije samo pitanje estetskog izgleda', već i zdravlja te samopouzdanja. Objavio je fotku sebe bez majice, a u komentarima su mu čestitali na promjeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025