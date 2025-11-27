Khloe Kardashian: Mijenjala bih se za tijelo s Kylie, interesira me kako je to nositi takve grudi...

Producenti su Khloe Kardashian (41) u novoj epizodi 'The Kardashians' pitali s kojom bi se sestrom iz 'klana Kardashian-Jenner' mijenjala za tijelo.

Prisjetila se filma filma 'Freaky Friday' u kojem Lindsay Lohan i njena majka u filmu, koju tumači Jamie Lee Curtis, zamijene tijela.

- Da sam u tom filmu, rado bih se mijenjala s Kylie. Zbog toga jer, to je Kylie Jenner ljudi - rekla je kroz smijeh.

Dodala je kako i jedna i druga imaju život kao iz bajke, ali i super prijatelje.

- I ne izlazimo s NBA zvijezdama - našalila se na svoj račun, pošto je svojedobno bila u braku s igračem Lakersa.

Nakon toga se osvrnula na fizički izgled svoje polusestre Kylie Jenner (28), osobito na njeno poprsje.

- Ona je kao hibrid Snjeguljice i 'Pretty Woman'. Također, voljela bih znati kakav je osjećaj imati i nositi takve grudi - rekla je pa se uhvatila za svoje poprsje.

Inače, Khloe je već više puta podržala svoju polusestru koja je otvoreno pričala o operaciji povećanja grudi kojoj se podvrgnula. Prvi put Kylie je o tome progovorila 2023. godine, a otkrila je obožavateljima da je na operaciji bila sa samo 19 godina.

Inače, plastični kirurg koji stoji iza svih 'transformacija' slavne obitelji je dr. Garth Fisher - od operacije grudi sestre Kourtney pa sve do uklanjanja tumora s Khloeinog lica.