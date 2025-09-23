Uplaćivala je novac putem internet bankarstva, a mislila je da će ostvariti veću dobit ulaganjem
INTERNET PREVARA
Žena u Senju 'ulagala' u naftu i zlato: Ostala bez velike svote!
Žena (68) prijavila je policiji da ju je nepoznata osoba prevarila putem društvene mreže, a ostala je bez više od 4000 eura. Stupila je u kontakt s nepoznatom osobom koja joj je obećala zaradu ulaganjem u naftu i zlato, piše ličko-senjska policija.
Uplaćivala je novac putem internet bankarstva, a mislila je da će ostvariti veću dobit ulaganjem. Dobitak nikada nije dobila. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi pronašli počinitelja prijevare.
