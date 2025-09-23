Mladić u Zagrebu (20) slupao se pijan i bez vozačke: Ide u zatvor

Muškarac (39) skrivio je prometnu nesreću na Čučerskoj cesti u nedjelju oko 21:50, a bio je pod utjecajem 1,61 promila. Nije vozio sredinom prometne trake, već je desnim dijelom vozila prešao prema desnom rubu ceste, piše zagrebačka policija.

Foto: PU zagrebačka

Tada je naletio na zaštitne stupiće, a onda i na iskop, koji je nastao zbog radova na nogostupu. U prometnoj nesreći nastala je samo materijalna šteta. Policija je utvrdila da je vozio dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog prikupljenih negativnih bodova. Uhitili su ga i smjestili u posebne prostorije dok se nije otrijeznio, a zatim su ga odveli na nadležni prekršajni sud.

Foto: PU zagrebačka





U optužnom prijedlogu policija je predložila da mu se izrekne novčana kazna u iznosu od 5.460 eura, kazna zatvora od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije na dvije godine. Sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru do 15 dana, nakon čega su ga doveli u Zatvor u Zagrebu, a prekršajni postupak se nastavlja.

