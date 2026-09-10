Žene se danas ne ponašaju “manje ženstveno” nego samo hrabrije, kako je oduvijek trebalo biti, ali im društvo nikad to nije dopuštalo. Femicidi su najteži oblik želje da nas se opet pokori
Žene napokon izmiču muškoj kontroli pa je i femicida sve više
Dok god žena u našem društvu bude nečije vlasništvo, i objekt, i dok god budemo odgajali mlade da tako misle, bit će i femicida, kažu aktivistkinje iz zaklade Solidarna, za pomoć zlostavljanim ženama. Tako je, žene njihovi partneri često smatraju dijelom imovine, kao da su automobil ili komoda u stanu. Često prema automobilu budu bolji nego prema ženi. Žena ne smije biti glasna, ne smije izraziti svoje nezadovoljstvo ili mišljenje, drži četiri kuta kuće, a sama je stjerana u samo jedan. On je maltretira od prvog dana braka - verbalno, emocionalno, financijski, fizički. Ponižava je, omalovažava, vrijeđa. Ili konstantno šuti, šutnjom je “kažnjavajući” za neposluh, za - postojanje.
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