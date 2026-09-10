Žene napokon izmiču muškoj kontroli pa je i femicida sve više

Dok god žena u našem društvu bude nečije vlasništvo, i objekt, i dok god budemo odgajali mlade da tako misle, bit će i femicida, kažu aktivistkinje iz zaklade Solidarna, za pomoć zlostavljanim ženama. Tako je, žene njihovi partneri često smatraju dijelom imovine, kao da su automobil ili komoda u stanu. Često prema automobilu budu bolji nego prema ženi. Žena ne smije biti glasna, ne smije izraziti svoje nezadovoljstvo ili mišljenje, drži četiri kuta kuće, a sama je stjerana u samo jedan. On je maltretira od prvog dana braka - verbalno, emocionalno, financijski, fizički. Ponižava je, omalovažava, vrijeđa. Ili konstantno šuti, šutnjom je “kažnjavajući” za neposluh, za - postojanje.