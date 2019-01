'Žene ne idu na pobačaj iz hira, idu kad nemaju drugog izbora'

Mirando Mrsić je podsjetio kako do danas nije izmijenjen zakon što je tražio Ustavni sud u veljači 2017. te vrlo jasno kazao da pobačaj ne može biti zabranjen. Istaknuo je da je sud naložio da se do 21. veljače 2019. zakon treba uskladiti sa sadašnjim vremenom.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Mirando Mrsić u Saboru je organizirao okrugli stol na temu: "Žena ima pravo"

Iz Vlade je ranije poručeno da će tražiti produženje roka, a formirano je povjerenstvo za izradu zakona koje pregledava praksu drugih zemljaka. Demokrati su zakon uskladili s odlukama Ustavnog suda, a vodili su se i europskom praksom.

- Sramotne su izjave ministra Kujundžića pokazuju nepoštivanje žena, države i Ustavnog suda - ustvrdio je Mrsić.

Svoj prijedlog zakona na istu temu prije dva dana u javnu raspravu uputio je i SDP., a Mrsić ih poziva da u proceduru upute jedinstven zakon. Bojana Hribljan (Demokrati) predlaže da se ženama omogući slobodni prekid trudnoće do navršenih 12 tjedana, ali napominje i kako pobačaj nije vrsta kontracepcije.

- To je vrlo teška situacija za ženu. Predlažemo da prekid trudnoće bude besplatan, da žena odlučuje bez zadiranja u privatnost. Savjetovanja nisu potrebna, jer žena kad jednom odluči rijetko kad se predomisli. Treba imati pravo na bezbolan zahvat, dakle anesteziju, trebala bi moći birati metodu, a i imati pravo na pomoć liječnika bez priziva savjesti - navela je Hribljan.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Demokrati su stava da svaka zdravstvena ustanova treba osigurati takvog liječnika, a ako to ne učine predlažu i kazne.

Spomenka Avberšek (Demokrati) poručila je da pravo na prekid trudnoće mora biti pravo žene.

- Nema te zabrane ili zakona koji bi spriječio ženu koja je odlučila prekinuti trudnoću da to napravi. Žene su razumne, znaju što hoće i nema tog savjetnika koji bi to promijenio. Samo je pitanje kako, u ilegali, da me se vraća u 19. vijek? E ne bi išlo - poručila je. Od HDZ-a bi željela čuti zašto nisu napisali zakon u roku koji im je dao Ustavni sud.

Nezavisna zastupnica Milanka Opačić stava je da nije dobro da se ide ispod standarda koji su zapisani još 1978. godine.

- Zakon treba unaprijediti – poručila je Opačić napominjući da pobačaj ne smije biti kontracepcija te napominje kako je edukacija posebno važna.

- Žene danas odlaze u susjedne zemlje kada im je to nedostupno u Hrvatskoj ili kada strahuju da će ih netko odati okolini koja bi ih osuđivali. Razni su aspekti pobačaja. Nadam se da ga neće zabraniti jer bi svaka zabrana dovela do ugrožavanja zdravlja žene, a ni jedan pobačaj ne bi spriječili i ni jedno dijete spasili - rekla je Opačić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Navodi da istraživanja pokazuju da veliki broj pobačaja ne rade balavice od 16 ili 17 godina nego žene koje su u braku, rade ga s trećim djetetom.

- Ako netko misli da to žena radi iz hira, sretna, vesela, onda ne zna što govori. Žena to radi kad dođe pred zid i kad nema drugog izbora – zaključila je Opačić.

Aktivistica za ženska prava Sanja Sarnavka navela je da se 2017. godine 28,1 posto žena koje imaju dvoje djece odlučile na prekid trudnoće. Njih 20 posto ima jedno dijete, a većina troje djece.

- Registrirao je samo 49 maloljetnica, ali jako je puno sive statistike - kazala je.

Tragično je, navodi, da 76,9 posto žena koje su došle na pobačaj nije koristilo nikakvu kontracepciju.

Anka Mark Taritaš (GLAS) navela je kako je onda jedna od onih žena koje ja puno vremena u bolnici da bih imala dijete.

- Sjećam se rečenice profesora Grizelja, kad je 1987. rođeno prvo dijete uz medicinski potpomognutu oplodnju "nema toga što će žena napraviti da dobije dijete, kao i što nema toga što će napraviti da djeteta nema ako ga nije u prilici odgajati". Pobačaj je zadnja mjera, on je trauma za svaku ženu i zato je edukacija ključna - poručila je Mrak Taritaš i pozvala zastupnike da ne dopuste da žene tjeramo van. Hrvoje Zekanović (Hrast) tražio je da se znanstvenici prvo dogovore kada počinje život.

- Ovdje se radi o pravu čovjeka na život, a ne pravu žene na odabir - poručio je Zekanović.