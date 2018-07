'Žene su urlikale, a postale su životinje kad sam skinuo hlače' 5. DIO U šest nastavaka donosimo nikad ispričanu priču o skrivenom svijetu hrvatskih žigola i tajnom ulazu na stražnja vrata u svijet bogatih, slavnih i moćnih...

''Ušao sam u to s dobrim namjerama, misleći kako će sve ono što me dobro čeka u budućnosti opravdati tih nekoliko loših stvari koje moram učiniti. Bio sam najamna radna snaga na bojišnici seksa. I za to bio jako dobro plaćen, i za to platio jako visoku cijenu. Ovo je moja priča o ljubavi, jer je ljubav jedino što nas može iskupiti i očistiti''

Tomislav K.

'Brzo sam se ufurao'

Ufurao sam se i stavio ruke ispred sebe.

Raširio sam noge i poskakivao kao da jašem – kas, galop, njihanje bokovima – to ih je bacilo u delirij. Jedna mi je kolegica u teretani svojevremeno objašnjavala kako se jaše kas, kako galop, i moram priznati da je, hotimično ili ne, to izvodila vrlo erotično. Možda se samo zajebavala, ali ta mi je nehotična lekcija pomogla da dodam dimenziju erosa svojim nezgrapnim pokretima koje uz određenu dozu mašte možemo nazivati i plesom. Urlici su postali još jači pa sam se počeo snažno uživljavati u novu ulogu. Zapravo, možda je tu negdje počelo i dopadanje. Dobio sam, kako bi rekli psiholozi bihevioristi, pozitivnu potkrepu – publika je nagradila moj trud, i to jako.

Okrenuo sam se naprčivši lagano guzu koju sam, mislim, nezgrapno vrtio pokušavajući izvući bilo kakvu erotiku iz tih pokreta. Na trenutke bi me opet preplavio sram, ali sam vidio da žene istinski uživaju i ne primjećuju nikakav amaterizam, ili ih on, ako ga vide, raduje. Svježe meso, neiskvaren momak, je li to to?

Žene su bile sve užarenije.

Osjetio sam kako me jedna pljesnula po guzi. Uskoro sam osjetio još jednu ruku koja me je pljesnula još jače – bogme, zaključio sam, ti ženski šamari nisu nimalo nježni kako sam mislio.

Ponovo sam se okrenuo i počeo vrtjeti kukovima. Ugledao sam Aleksa kako manijakalno šalje signal da se skinem.

'Grizle su me za guzu, ali nisam smio stati'

Jebiga, došao je i taj tren. Bacio sam šešir i dvije su se žene gotovo polomile da ga uhvate.

Aleks mi je i dalje signalizirao da skinem nešto. Nisam znao što. Okrenuo sam im leđa i strgnuo dio hlača na stražnjici otkrivajući guzove i tange koje su se usadile među njima.

Em, tu je fakat eksplodiralo!

Jedna od njih prišla mi je dok sam vrtio guzu okrenut leđima, kleknula na pod i snažno me ugrizla za guzu izazivajući urlike oduševljenja među raspomamljenom masom žena.

Gotovo sam poskočio od boli, ali nisam prekinuo ples.

Ponovo sam se okrenuo, radeći kukovima pokrete naprijed–nazad što ih je oduševljavalo.

Dogodilo se još nešto važno. Nisam više čekao Aleksove signale.

Strgnuo sam košulju sa sebe i bacio je među knjige, spustio se na koljena i gornjim se dijelom tijela sagnuo izvivši kukove pomičući ih gore–dolje.

Jedna od žena se spustila kraj mene i polizala me po prsima, gricnuvši me bolno za bradavicu.

Vjerojatno bi nastavila da ju Aleks nije nježno uhvatio za ruku i povukao.

Ponovo sam bio na nogama i kružio prostorijom, radeći pokrete kukovima pored svake žene.

'Kad sam skinuo hlače, urlici su postali životinjski'

Kad sam došao do kume ona me je uhvatila besramno za jaja. Stisak je bio tako snažan da me zaboljelo. Zato sam se povukao ponovo u sredinu prostorije izvodeći svakakve plesne pokrete za koje sam mislio da koliko–toliko liče na erotski ples.

Nisam znao koliko u tome uspijevam, no žene su vrištale zadovoljno. Možda bi tako vrištale da je na mom mjestu bio bilo tko.

Jednostavno su se razularile, napile i sve ograde su pale, a ja sam bio meso. Možda bi – mada ipak volim vjerovati da ih je moje mišićavo tijelo, s određenom izloženošću kvarcu, ipak dodatno napaljivalo.

Okrenuo sam se prema njima i strgnuo hlače sa sebe. Urlici su postali životinjski. Miješao sam kukovima, pomicao ih naprijed–nazad i osjećao kako mi se čitava aparatura u tangama drmusa što je izazivalo još jače vriskove. U jednom trenutku delirija prišla mi je kuma i uhvatila me za ruku.

Panično sam pogledao Aleksa, ali on je samo kimnuo.

Odvela me ispred fotelje na kojoj je sjedila zgodna plavuša od kojih 40 godina.

Čuo sam kako mi se kuma dere na uho – ajmo ples za mladu, pokaži joj šta propušta.

