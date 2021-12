Žene u crnom Srbija nevladina je organizacija koja je s djelovanjem počela 1991. godine. I tad im je, kao i danas, cilj bio anti-militarizam, borba protiv nacionalizma, feminizam te solidarnost s ugroženima.

- Žene u crnom su uvijek tu da podsjete na ono što se želi zaboraviti, jer zaborav je spas za sve one koji su činili zlo. Nedavno smo promovirali našu publikaciju koja se bavi anti-ratnim otporom, ta tema je potpuno potisnuta. Aktualni režim, čiji su glavni ljudi sudjelovali u politici koja je dovela i vodila ratove i činila zločine, oni žele prikazati da je to bilo normalno i neizbježno, da je imalo podršku građanki i građana, ali to nije istina - kaže Mirko Medenica, aktivist organizacije.

Komentirao je i nedavne izjave političara u regiji koji negiraju ratne zločine.

- Činjenica je da su u zemljama regije na vlasti oni koji su bili na vlasti tijekom ratova, svi oni snose manju ili veću odgovornost za ono što se dogodilo. Iako je prošlo više od dva desetljeća od okončanja sukoba, ova elita iznikla u ratu, koja je stekla moć i bogatstvo iz rata, oni žele tu svoju moć i bogatstvo održati. U tu svrhu “rat” mora trajati - naglasio je Medenica.

Pozdravio je izmjenu kaznenog zakona u BIH da se kaznu osobe koje niječu ratne zločine i veličaju njihove počinitelje, ali upozorava da to našem društvu dubokih podjela teško može pomoći.

- Negiranje zločina je nažalost još uvijek državna politika širom regije. U Srbiji imate slučaj da osuđeni ratni zločinci po izlasku iz zatvora dobivaju počasti, ne skidaju se s televizije, to ide do te mjere da je sasvim normalno vidjeti osuđenog ratnog zločinca u emisiji zabavnog karaktera. Kada toliko kontaminirate društvo, tu zakoni ne pomažu- rekao je Medenica.

Dodaje i da je Srbija prije nekoliko godina usvojila zakon kojim se zatvorom kažnjava negiranje zločina, ali samo onih koji su sudski utvrđeni pred Međunarodnim kaznenim sudom. Međutim, to dovodi do bizarne situacije da ako u Srbiji negirate zločine u Sijera Leoneu možete završiti u zatvoru, ali ako negirate zločine na Kosovu, Ovčari ili u Srebrenici to nije kažnjivo. Žene u crnom u sklopu svoga djelovanja su između ostalog pokrenule i kampanju za kažnjavanje ratnih zločina i suradnju s Haškim tribunalom.

- Mi od početka inzistiramo na odgovornosti za ratne zločine, to uvijek ističemo, sjećamo se žrtava, ali uvijek podsjetimo i na činjenicu da odgovorni moraju biti kažnjeni. Procesuiranje je važno, čak više za društva nego za žrtve. Nažalost žrtve ne možemo vratiti, pravda ih neće oživjeti, njima dugujemo vječito sjećanje. S druge strane procesuiranje će pomoći društvima da se oslobode tih zločinačkih elita koje i danas vladaju. Nažalost daleko smo od toga danas.- naglasio je Medenica