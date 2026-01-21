Obavijesti

DORH IMA PRAVO NA ŽALBU

Ženu s juga Hrvatske sud je oslobodio optužbi za ubojstvo novorođenog djeteta...

Foto: Ilustracija

DORH je prvo ženu teretio za teško ubojstvo, kasnije je optužnica prekvalificirana u kazneno djelo usmrćenja.

Općinski sud u Dubrovniku oslobodio je ženu iz Rogotina optužbi za smrt svojeg tek rođenog djeteta, piše Dubrovački.hr.

Novorođenče je pronađeno mrtvo u obiteljskoj kući u Rogotinu prošle godine u kolovozu, obdukcija je utvrdila da je smrt nastupila ugušenjem. Dijete je rođeno u toj kući. DORH je prvo ženu teretio za teško ubojstvo, kasnije je optužnica prekvalificirana u kazneno djelo usmrćenja.

Tužitelji su tražili dvije godine zatvora.

Nakon prigovora njezinog branitelja da je smrt djeteta nastala ugušenjem, saslušan je obducent. Na iskazu na sudu tvrdio je da je smrt nastala ugušenjem i to baš na način da je u tijelu novorođenčeta bilo tragova lijekova i droge, pa da je time nastala smrt ugušenjem, što nije kažnjivo, piše Dubrovački i dodaje:

- Sudac je donio oslobađajuću presudu tvrdeći da nema uporišta u zakonu da bi taj način ugušenja bio kažnjiv, te je oslobodio optužbe. Na ovu presudu DORH ima mogućnost žalbe.

