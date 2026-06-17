Žestoki ruski noćni udar na Ukrajinu, ubili četvero ljudi

U ruskim napadima na gradove na istoku i jugoistoku Ukrajine ubijene su četiri osobe, a zapaljena je stambena zgrada i trgovački centar, rekli su dužnosnici i tužitelji kasno u utorak. Tužitelji u Donjeckoj regiji, središnjoj točki ukrajinske bojišnice, rekli su da su tri osobe poginule u dva bombaška napada u gradu Slovjansku. Petero osoba je ozlijeđeno.

Slovjansk je dio "pojasa tvrđava" koji snažno brani vojska i smatra se ključnim za suzbijanje spore ruske ofenzive u Donjecku.

U jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporožju, nacionalna policija izjavila je da je val desetaka dronova ubio jednu osobu u automobilu i ozlijedio sedam drugih.

Slike objavljene na internetu prikazuju plamen unutar zgrade i na krovu te barem jednu fasadu sravnjenu s ruševinama.

Regionalni guverner Ivan Fedorov rekao je da je bilo pet napada na grad. Rekao je da je požar izbio u stambenom objektu i trgovačkom centru, a oštećena je i obrazovna ustanova.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća. Rusija i Ukrajina negiraju namjerno ciljanje civila u ratu koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine.