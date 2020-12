Čovjek koji je preživljavao političkim utjecajem. Čovjek koji je na čelo Janafa došao isključivo zbog politike. Sad se taj čovjek žali da je uspješan menadžer kojem politika nije dala raditi i kojeg je politika smijenila. Pa to je nevjerojatan obraz - tvrdi jedan sugovornik iz Janafa koji je slušao izjavu Dragana Kovačevića, bivšeg predsjednika uprave te državne tvrtke koji je pušten nakon tri mjeseca iz zatvora Remetinec.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI

Kovačević se požalio da je uspješan menadžer i da je stvorio jednu veliku kompaniju, a da se u Hrvatskoj jedino ne može oprostiti uspjeh. I da je zbog toga politički maknut, a da su mu otkaz u firmi dali one koje je on zaposlio.

- Pa nije Janaf njegova tvrtka. Njemu je otkaz dao Nadzorni odbor i pravno to potkrijepio. Njegov odvjetnik se žalio, pa će na kraju odlučiti sud. Ali u Janafu ima itekako štete koja sada izlazi na vidjelo. Nije istina niti da se on zalagao protiv izvoza nafte, dapače, bio je za to i sve je kontrolirao. Potrošio je sav novac iz pričuve, a imao je i neke potpuno nebulozne investicije. Nevjerojatno je kako on sebi umišlja da nije ništa kriv. Pa koji bi to poduzetnik nosio milijun eura u gepeku? Tko bi to uspio skupiti osam stanova od poštenog rada? On je bio siguran u sebe i svoje političke igrice, a Janaf mu je bio igračka čije novce je trošio. Kovačević je puno toga izlagao, a jedino što je točno rekao je da je iz slavonske obitelji - kaže nam sugovornik koji je imao priliku surađivati s njim u Janafu.

Kovačević je podsjetimo, rekao da je novac koji je pronađen u automobilu koji je ostavio prije uhićenja kod prijatelja u Samoboru od njegovih partnera i da je bio namijenjen investicijama u poljoprivredu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačevićeva izjava ispred Remetinca

Beljak: Za 15 godina ćemo saznati je li kriv

Da je Dragan Kovačević pušten iz istražnog zatvora, neki oporbeni zastupnici nisu ni znali. A upravo to govori u prilog tome koliko se ta afera čini kao lanjski snijeg. Svjesni su da će sada sudski proces trajati godinama.

- Meni je žao da su danas vladajući odbili osnivanje Istražnog povjerenstva jer smo tamo mogli neke stvari raspraviti. Ne dopada mi se što svjetla pozornice bliješte u trenutku kad se pojedini ljudi hapse i odvode u zatvor, a onda se iza toga pokaže da se nije dobro pripremilo, da su informacije curile i da procesi traju godinama pa čak i unedogled, da se ni ne završe nikad - komentirala nam je predsjednica GLAS-a, Anka Mrak Taritaš naglašavajući da upravo zbog toga ljudi imaju najmanje povjerenja u pravosuđe.

- Voljela bih da u jednom slučaju imamo početak, sredinu i kraj i nešto završimo, bez obzira o kome se radilo - kaže.

Predsjednik HSS-a, Krešo Beljak, poručuje kako ćemo saznati da li je Kovačević kriv za 10-15 godina.

- I to je činjenica. Meni je žao, bez obzira o kome je riječ, da sudski procesi traju godinama, to je ono što ubija vjeru u budućnost države. Ja ovdje jedino mogu komentirati pravosuđe koje svojim nedjelovanjem, ne donošenjem brzih pravomoćnih presuda gubi smisao u smislu zastrašivanja drugih potencijalnih počinitelja kaznenih djela - kaže Beljak osvrćući se na Kovačevićeve insinuacije da je nekome stao na žulj.

- Mi se kao društvo pretvaramo u Siciliju iz njezinih zlatnih vremena i ne bih se iznenadio da mu je stvarno smješteno, ali opet nećemo saznati tko - kaže i dodaje:

- Ako provališ u auto i nemaš advokata onda ćeš biti osuđen po kratkom postupku i dobit ćeš kaznu - kaže Beljak, koji je u mladosti osuđen zbog provale u auto.

Što bi se reklo, prva runda je gotova, kaže Mostov Nikola Grmoja.

- A sada moramo vidjeti što će se dogoditi s Barišićevim mandatom u Saboru. Zanimljivo će biti pratiti i hoće li se odmotati klupko, obzirom da Kovačević po izlasku iz pritvora poručuje da ministar Ćorić nije ništa kriv. Izgleda da će i nastavak ove priče nalikovati na pravosudne sapunice koje traju barem desetljeće - poručuje.