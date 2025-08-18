Obavijesti

DRAMA U KOZARI BOKU

ZET objavio da je njihov vozač napadnut! Policija: Nije bilo napada ni kaznenog djela

Piše Marta Divjak,
Foto: Facebook Sesvete moj kvart/Pixsell/ilustracija

Iz zagrebačke policije poručuju kako su kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno uvrdili da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te su isključili da bi u ozljeđivanju sudjelovala drugi čovjek.

Zagrebačka policija priopćila je da ZET-ov vozač autobusa nije uboden od strane drugog čovjeka, odnosno da ozljeda nije posljedica kaznenog djela, iako su nam iz ZET-a jutros rekli kako je njihov vozač napadnut.

 

- Danas, 18. kolovoza 2025. oko 6.15 sati, Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o ozlijeđenom muškarcu na području Peščenice. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Na mjestu događaja policijski su službenici obavili očevid. Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba. Pozivamo medije da prilikom objave budućih članaka o ovom događaju koriste isključivo službene podatke kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih informacija - poručili su iz policije.

Na naš upit ZET-u o samom događaju na okretištu Kozari bok, odgovorili su nam kako je napadnut na radnom mjestu.

- Vozač autobusa linije 225 oko 6.25 sati, napadnut je na radnom mjestu i to na okretištu Kozari Bok te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika.Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati, jer je u tijeku obrada od strane policije - odgovorili su nam.

