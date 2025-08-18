Kolega napadnutog ZET-ovca: 'Ubo ga je u prsa. Nož su našli u WC papiru pokraj autobusa!'

To je prva jutarnja tura, linija 225 i onda kad odvozi, na jednoj stanici stoji neko vrijeme, započeo je priču kolega ZET-ovog vozača koji je jutros napadnut na okretištu Kozari bok.

Kako neslužbeno doznajemo, vozač je izboden nožem koji je pronađen pored busa.

Foto: Facebook Sesvete moj kvart

- Nož je pronađen pored busa zamotan u wc papir. Čovjek je u 50-ima, miran čovjek. Ne vjerujem da bi on nešto izazvao - dodao je kolega te otkrio kako taj bus nema video nadzor.

Kontaktirali smo ZET koji nam je potvrdio napad na njihov zaposlenika.

- Vozač autobusa linije 225 oko 6.25 sati, napadnut je na radnom mjestu i to na okretištu Kozari bok te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati, jer je u tijeku obrada od strane policije - rekli su nam iz ZET-a.

Upit smo uputili i zagrebačkoj policiji, no do objave članka nismo dobili odgovor.