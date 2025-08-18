Biciklist (51) oduzeo prednost automobilu kod Slatine: Odletio na krov, teško je ozlijeđen

Prometna nesreća kod Slatine, u mjestu Medinci, dogodila se u subotu oko 18:15 sati. Biciklist (51) htio se uključiti u promet na državnoj cesti, a nije obratio pažnju na znak kojim je označena kao cesta s prednošću prolaska, piše virovitičko-podravska policija.

Nije propustio sva vozila, a tom prilikom je oduzeo prednost automobilu kojeg je vozila žena (42). Prednji dio auta udario je u lijevu stranu bicikla. Od siline udarca, biciklist je završio u zraku, a onda udario u vjetrobransko staklo i krov auta. Zatim je pao na cestu gdje je ostao ležati.

Biciklist je teško ozlijeđen. Medicinsku pomoć su mu pružili u virovitičkoj bolnici, a zatim su ga prebacili u KBC Osijek zbog težine ozljeda.