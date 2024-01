ZET: Tramvaji voze normalno, neke autobusne linije u prekidu

Zimska služba je u pripravnosti od 22h sinoć, a od ranog jutra je svih 240 ekipa zbog snijega na terenu. Sve tramvajske linije voze normalno, a od 147 autobusnih linija trenutno je u prekidu njih desetak. Javnost ćemo obavještavati kako se budu normalizirale, priopćili su.

ZET je priopćio da jutros u Zagrebu svi tramvaji voze redovno, a od 147 autobusnih linija ZET-a, njih 128 vozi redovno, a na 19 linija u brdskim područjima ima odstupanja od planiranog reda vožnje.

U 9.28 sati ponovno je uspostavljena autobusna linija 205 (Dubrava - Markuševec - Bidrovec), a linija 208 (Dubrava - Vidovec) prometuje redovnom trasom.

Trenutno su u prekidu autobusne linije:

104 (Jandrićeva - Dom umirovljenika)

125 (Črnomerec - Gornje Vrapče)

127 (Črnomerec - Mikulići)

128 (Črnomerec - Lukšići)

129 (Kuniščak - Šestinski dol)

130 (Črnomerec - Borčec)

137 (Črnomerec - Perjavica - Borčec)

139 (Reljkovićeva - Jelenovac - Reljkovićeva)

140 (Mihaljevac - Sljeme)

142 (Vrapčanska aleja - Jačkovina - Vrapčanska aleja)

149 (Kuniščak - Vrhovec)

203 (Svetice - Kaptol)

226 (Kaptol - Remete - Svetice)

227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko dolje)

233 (Mihaljevac - Markuševec)

Autobusne linije koje prometuju skraćenim trasama:

160 (Savski most - Lipnica - Havidić Selo) vozi skraćeno do Lipnice

162 (Savski most - Ašpergeril) u polascima za Gajane prometuje skraćeno do Ašpergera.

164 (Savski most) - Horvati) skraćena do okretišta Horvati/Hercegi

262 (Dubec - Sesvete - Planina Donja) skraćena do Kučilovine 38

Tramvajske linije 4 i 11 od 9.05 sati prometuju skraćeno do okretišta Dubrava zbog kvara skretnice u Dubravi.

Zbog prometne nesreće u Kustošijanskoj ulici, linije 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić) i 135 (Črnomerec - Graberje) privremeno su u prekidu.

Zbog prometne nesreće drugih sudionika u prometu u Dubokom jarku, linije 264 (Dubec - Sesvete - Jesenovec), 270 (Dubec - Sesvete - Blaguša), 271 (Dubec - Sesvete - Glavnica Donja), 272 (Dubec - Sesvete - Moravče), 273 (Dubec - Sesvete - Lužan) i 274 (Zagreb (Dubec) - Sesvete - Laktec) prometuju neredovito.

Zbog jakih udara vjetra mogući su prekidi u radu žičare Sljeme.