Zetov bus se zabio u stup na Mihaljevcu: Vozač je u šoku

Išao sam na kiosk oko pola devet kad sam čuo jak udarac. Otrčao sam da vidim što se dogodilo, a na okretištu autobus zabijen u stup, popucali prozori, stup skršen, a vozač izlazi izbezumljen. Kažu da je bus sam krenuo i da ga nije mogao kontrolirati, ispričao nam je čitatelj koji je na okretištu tramvaja i autobusa Mihaljevac svjedočio nezgodi autobusa 102, Britanski trg-Mihaljevac.

Foto: čitatelj 24sata

Na autobusu su navjerojatnije otišle kočnice, te se otkotrljao do rasvjetnoga stupa, gdje se zaustavio. U autobusu je bilo nekoliko putnika, no nije još uvijek jasno je li autobus bio pred polazak ili je tek stigao na stanicu. Putnici su se ugruvali, no prošli su bez većih ozljeda.

Foto: čitatelj 24sata

Iz ZET-a nam potvrđuju kako se u 20.30 sati u zoni terminala Mihaljevac autobus linije 102 zabio u stup.

Foto: čitatelj 24sata

- Prema prvim informacijama došlo je do kvara na kočionom sustavu. Ozlijeđenih nema, na teren je upućena policija koja će napraviti očevid. U autobusu je bilo putnika, no nitko nije ozlijeđen. Količina štete još nije utvrđena, a mlad vozač autobusa još je u šoku - rekao je Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a.

Na teren je izašla policija, a više će informacija biti poznato nakon očevida.