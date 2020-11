'ZG holding treba rasformirati u male komunalne tvrtke'

'Kandidirao sam se za gradonačelnika jer jasno znam što treba učiniti sa Zagrebačkim holdingom i kako treba voditi gradsku upravu', poručio je Renato Petek

<p>Kandidat za gradonačelnika Zagreba i nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek poručio je u utorak da Zagrebački holding treba rasformirati u male komunalne tvrtke kao što su bile nekada, kako bi pružao servis građanima i bio povoljan. </p><p>"Kandidirao sam se za gradonačelnika jer jasno znam što treba učiniti sa Zagrebačkim holdingom i kako treba voditi gradsku upravu. Moramo pružiti servis građanima koji mora biti efikasan, jednostavan i povoljan što se tiče usluga", rekao je Petek na konferenciji za novinare koju je održao ispred Vodoopskrbe i odvodnje u Patačićevoj ulici.</p><p>Upozorio je da na toj lokaciji zaposlenici još od potresa rade bez grijanja i tople vode, a i dimnjak je u lošem stanju i mogao bi se srušiti.</p><p>Petek kaže da je probno grijanje uključeno tek jučer nakon što je poslao poziv novinarima za današnju konferenciju, pa mu je žao da to nije još ranije učinio. </p><p>Pozvao je gradonačelnika Milana Bandića, predsjednicu Uprave Zagrebačkog holdinga Anu Stojić Deban i direktora Vodoopskrbe i odvodnje Marina Galijota da otvore vrata te tvrtke kako bi mediji mogli snimiti u kojim uvjetima zaposlenici rade. </p><p>Rekao je da je taj slučaj s Vodoopskrbom i odvodnjom samo jedan od primjera gdje se vidi na koji način gradska uprava i uprava Holdinga brinu za svoje radnike. </p><p>Što se vodovoda tiče znamo da imamo velike probleme s vodovodom, velike gubitke, a s druge strane plaćamo jednu od najskupljih voda po kubiku u Hrvatskoj, rekao je.</p><p>Petek kaže da Zagrebački holding treba "razbiti k'o beba zvečku", treba ga rasformirati u male, komunalne tvrtke kao što su bile nekada. Podsjetio je da su u gradskoj upravi kad je nastao Zagrebački holding rekli da će na taj način uštedjeti, ali do ušteda nije došlo, već je došlo samo do povećanja menadžerskih funkcija. </p><p>Smatra da direkciju Holdinga treba raspustiti jer ionako sve tvrtke imaju svoje uprave i svoj menadžment, funkcionirali su i prije osnivanja Holdinga, a nije se ostvarila svrha njegova osnivanja jer do ušteda nije došlo.</p><p>"Stoga treba napraviti novi model upravljanja gradskim tvrtkama i pozivam radnike da se strpe još malo jer promjena će doći (na lokalnim izborima) u svibnju sljedeće godine. Promjena će biti na bolje, jer na lošije ne može biti", poručio je Petek.</p><p>Vjeruje da će promjenu u Zagrebu podržati svi koji žele raditi i zadržati posao i koji ne žele da se gradske tvrtke privatiziraju. Moramo se pobrinuti i za djelatnike da imaju adekvatnu opremu i uvjete da mogu obavljati svoj posao, kako bi mogli građanima pružiti usluge, rekao je.</p><p>"Grad Zagreb ima skupe usluge, on ne funkcionira najbolje i to je nešto što treba promijeniti i na čemu treba raditi. Uvjeren sam da u gradskoj upravi i Zagrebačkom holdingu postoje brojni djelatnici s dobrim idejama koje ćemo svi zajedno pokušati realizirati kako bi građanima bilo bolje jer cilj i svrha je brza, efikasna usluga. Naravno, tu nema prostora za silne zarade", poručio je Petek. </p>