ZG skupština usvojila dokument o zabrani 'zds' na koncertima u gradu: 'To je ustaški pozdrav'

Gradska skupština Grada Zagreba izglasala je u utorak Zaključak kojim gradonačelnika Grada Zagreba poziva da poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da se na javnim površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada, kao i na svim javnim površinama za čije korištenje Grad izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne smiju koristiti obilježja, slogani i poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, uključujući "Za dom spremni".

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Možemo, Iva Ivšić, rekla je da se Zaključak zasniva na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu Republike Hrvatske, kao i na stajalištima Ustavnog suda RH te Europskog suda za ljudska prava. Naglasila je da se isti ne odnosi na zabranu umjetnosti, glazbe ni slobode izražavanja, već jasno definira granicu postavljenu Ustavom RH, člankom 39., koji zabranjuje i sankcionira svako poticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i nasilje.

- Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da je “Za dom spremni” ustaški pozdrav Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, dok je Europski sud za ljudska prava 2019. u predmetu Šimunić protiv Hrvatske utvrdio da njegova javna uporaba nije zaštićena slobodom izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnju na temelju nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti - podsjetila je Ivšić.

- U trenucima kada u Hrvatskoj svjedočimo rastu netrpeljivosti, isključivosti i nasilja prema drugima i drugačijima, naša je dužnost zaštititi javni prostor, jer on pripada svima nama. Zagreb mora biti grad u kojem su škole, vrtići, kulturni centri i ulice sigurna mjesta u kojima se odgajaju generacije koje znaju da poštovanje, solidarnost i jednakost nisu samo ideali, nego temelj dobrog društva - istaknuli su gradski zastupnici Možemo o Zaključku.