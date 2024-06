Zgrabi obiteljsku ulaznicu za Terme Sveti Martin uz kupnju mjesečne ili godišnje pretplate

Prilika koja se ne propušta! Samo za 200 najbržih! Svakog novog korisnika mjesečne ili godišnje Oranž pretplate očekuje obiteljska ulaznica za Terme Sveti Martin koja se može iskoristiti u terminu od 24.06. do 31.08.2024. Ulaznica vrijedi kao cjelodnevna obiteljska ulaznica (2 odrasle osobe i 1 dijete od 6 do 15 godina) za vanjski Aquapark MartiLandia i unutarnji kompleks bazena The Temple of Life. Ulaznica ne vrijedi za praznike i blagdane.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i kuponima, imat ćete pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživate neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

Sve što trebate napraviti je kliknuti na ovu poveznicu, kupiti mjesečnu ili godišnju 24 Oranž ponudu.

Nakon aktivacije pretplate, unutar 72 sata dobit ćete sve digitalne kupone.