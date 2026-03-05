Obavijesti

ISKORISTI PRILIKU!

Zgrabi Oranž za 17 € i dobivaš vrijedne kupone među kojima su Pevex i Baby Center!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zgrabi Oranž za 17 € i dobivaš vrijedne kupone među kojima su Pevex i Baby Center!

Uz godišnju pretplatu po akcijskoj cijeni osim neograničenog pristupa sadržaju, dobivaš kupone u vrijednosti preko 200 € među kojima su Pevex i Baby Center!

Admiral

Aktiviraj godišnju pretplatu za 17 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata - najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama.

Uz ovu posebnu ponudu dobivaš kupon od 20 € za Pevex, 15 € za Baby Center te brojne druge vrijedne kupone i popuste na razne proizvode i usluge.

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 234 €:

🎁 20 € kupon za Pevex
🎁 15 € kupon za Baby Center
🎁 50 € kupon za Livison optika
🎁 69 € kupon za Berlitz
🎁 20 € za iSTYLE
🎁 5 € za CineStar
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 20 % popusta za print pretplatu 24sata
🎁 20 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'. 
