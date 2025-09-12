Obavijesti

AKO PROĐE, PROĐE PLUS+

Zgrada novonastajućeg desnog radikalizma sve je impozantnija

Piše Boris Rašeta,
Zgrada novonastajućeg desnog radikalizma sve je impozantnija
Foto: Žarko Bašić/PIXSELL

Davno je to počelo: najprije su demonizirani partizani, pa su malo pomalo divinizirani ustaše, da bismo sad imali hipodromsku Hrvatsku s nekoliko stotina tisuća mladih u crnim majicama.

”Pavelić i Tito meni su jednaki”, kazao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković u kolovozu. U logici vrijedi jednostavno pravilo: ako je A jednako B, B je jednako A. Ako je Tito Pavelić, je li Pavelić Tito? Prema Frankovićevu mišljenju jest, pa ispada da bi poglavnik zasluživao najveći državnički pogreb na svijetu svih vremena, da bi njegove grudi trebali krasiti najvažniji svjetski ordeni. Ova Frankovićeva izjava jedan je od kamičaka koji su ugrađeni u sve impozantniju i sve čvršću zgradu novonastajućeg desnog radikalizma.

