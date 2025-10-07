Obavijesti

News

Komentari 9
POGLEDAJTE SNIMKU

Zgrožena čitateljica: Bus vozio djecu i nagnuo se, strahota! Prijevoznik: 'Nije bilo djece'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Zgrožena čitateljica: Bus vozio djecu i nagnuo se, strahota! Prijevoznik: 'Nije bilo djece'
1

Upit smo poslali i autobusnoj tvrtki Polet te su nam kazali kako bus nije prevozio učenike osnovne škole iako je na autobusu vidljiva ploča za prijevoz učenika

Cijelo vrijeme je vozio nagnut, bilo nas je strah da će djeca, koja su ušla u autobus, pasti iz njega, kazala nam je čitateljica koja je snimila neispravan autobus u vožnji Bogdanovcima kod Vukovara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Stanje autobusa u Vinkovcima 01:02
Stanje autobusa u Vinkovcima | Video: čitatelj/24sata

- Strašno je bilo za vidjeti. Horor - dodala je.

Upit smo poslali i autobusnoj tvrtki Polet te su nam kazali kako bus nije prevozio učenike osnovne škole iako je na autobusu vidljiva ploča za prijevoz učenika.

- Vozio je redovnu autobusnu liniju Bogdanovci-Vinkovci, gdje je u mjestu Marinci vozač primijetio da autobus u stražnjem dijelu nema u zračnom sustavu jednak pritisak u zračnoj instalaciji (što je vidljivo na slici). Vozač je o uočenome izvijestio svoje nadređene, te je odmah upućen u mehaničku radionu na otklanjanje kvara. Kvar je otklonjen, a radilo se  o zračnom ventilu koji nivelira da autobusu i lijeva i desna strana budu u jednom nivou, a  koji nikako nije ugrožavao sigurnost dionika u prometu - dodaju.

Napominju kako u voznom parku imaju 55 autobusa koji su svakodnevno u pogonu i koji su svi tehnički ispravni, ali autobusi su samo strojevi kod kojih dođe ponekad do nepredviđenih kvarova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025