Zgrožena čitateljica: Bus vozio djecu i nagnuo se, strahota! Prijevoznik: 'Nije bilo djece'

Cijelo vrijeme je vozio nagnut, bilo nas je strah da će djeca, koja su ušla u autobus, pasti iz njega, kazala nam je čitateljica koja je snimila neispravan autobus u vožnji Bogdanovcima kod Vukovara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Stanje autobusa u Vinkovcima | Video: čitatelj/24sata

- Strašno je bilo za vidjeti. Horor - dodala je.

Upit smo poslali i autobusnoj tvrtki Polet te su nam kazali kako bus nije prevozio učenike osnovne škole iako je na autobusu vidljiva ploča za prijevoz učenika.

- Vozio je redovnu autobusnu liniju Bogdanovci-Vinkovci, gdje je u mjestu Marinci vozač primijetio da autobus u stražnjem dijelu nema u zračnom sustavu jednak pritisak u zračnoj instalaciji (što je vidljivo na slici). Vozač je o uočenome izvijestio svoje nadređene, te je odmah upućen u mehaničku radionu na otklanjanje kvara. Kvar je otklonjen, a radilo se o zračnom ventilu koji nivelira da autobusu i lijeva i desna strana budu u jednom nivou, a koji nikako nije ugrožavao sigurnost dionika u prometu - dodaju.

Napominju kako u voznom parku imaju 55 autobusa koji su svakodnevno u pogonu i koji su svi tehnički ispravni, ali autobusi su samo strojevi kod kojih dođe ponekad do nepredviđenih kvarova.