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OGLASIO SE I NAČELNIK OPĆINE DVOR

Zgroženi susjedi o izgladnjelim životinjama: 'Suprug ne može spavati danima, pozlilo mu je'

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
Čitanje članka: 3 min
Zgroženi susjedi o izgladnjelim životinjama: 'Suprug ne može spavati danima, pozlilo mu je'
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24sata Vanici: Zbog zanemarivanja uginulo više pasa | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Općina je dobila informacije od policije i događaju i veterinarska inspekcija je bila na terenu i izašao je rješenje da Općina vodi brigu o živim životinjama da osigura vodu i hranu, rekao je načelnik općine Dvor

Policija je tijekom vikenda uhitila 45-godišnjakinju na području općine Dvor koju sumnjiče za teško zanemarivanje i izgladnjivanje pasa koji su joj bili povjereni na skrb.

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Foto: Luka Safundžić/24sata

Scene su potresne, a u samom dvorištu prostora pronađen je izgladnjeli pas koji je doveden do stanja 'kosti i kože', te leševi uginulih životinja. Na mjestu događaja nalaze se službeni ljudi u zaštitnim odijelima i s maskama koje obavljaju očevid i sanaciju prostora.

- Općina je dobila informacije od policije i događaju i veterinarska inspekcija je bila na terenu i izašao je rješenje da Općina vodi brigu o živim životinjama da osigura vodu i hranu. To su napravili. Također i da riješe leševe. Dogovorena je Agroproteinka da to preuzme i posto je Ivana završila u pritvoru Općina ima obvezu smještaja živih životinja u sklonište. Posto je riječ o većem broju životinja općina radi na traženju skloništa - rekao je načelnik općine Nikola Arbutina za 24sata.

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Izjava načelnika općine Dvor VIDEO
Izjava načelnika općine Dvor | Video: Luka Safundžić/24sata

Kako doznajemo općina je osumnjičenoj 45-godišnjakinji  pomagala, konkretno osigurala je cijepljenje za sve životinje unazad nekoliko godina.

Ovim gnjusnim činom združeni su i susjedi. 

- Suprug je srčani bolesnik, zvali su ga da bude prisutan na pretrazi. Kada je vidio to u toj kući strave dva dana nije mogao spavat. Uopće ne priča o tome jer mu dođe zlo. Užas. Navodno su tražili i drogu - rekla nam je jedan od prvih susjeda.

Osumnjičena životinjama nije omogućila potrebnu veterinarsku skrb niti primjeren prostor za držanje. Takvo postupanje dovelo je do teškog zdravstvenog stanja i neuhranjenosti pasa, a više je životinja zbog toga i uginulo, priopćili su iz policije. | Foto: Luka Safundžić/24sata

O svemu se oglasila i sisačko-moslavačka policija koja je dovršila kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjom voditeljicom udruge za zaštitu životinja zbog sumnje da je počinila kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja. Policija sumnjiči 45-godišnjakinju da je u mjestu Vanići na području općine Dvor teško zanemarivala pse koji su bili povjereni njezinoj udruzi te da ih je izložila nepotrebnim patnjama.

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