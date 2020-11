Bandićevi poslovi: Evo kako su troškovi izgradnje sljemenske žičare porasli za 89 milijuna kn

U sljemensku žičaru utrošeno je gotovo 600 milijuna kuna, a 120 milijuna kuna iznose kamate na kredit. Nepoznati autor u sedmosatnom videu objasnio je i milijunsko povećanje troškova

<p>Megaprojekt zagrebačke žičare uskoro bi trebao biti gotov. Cijena? Sitnica! U njega je utrošeno gotovo 600 milijuna kuna, a dodatnih 120 milijuna kuna iznose kamate na kredit.</p><p>Kako su i zašto su troškovi građevinskih radova narasli za čak 89 milijuna kuna nepoznati je autor objasnio u videu u trajanju od čak sedam sati. Autor je, očito, insajder jer raspolaže nizom dokumenata, ugovora, troškovnika te stavak po stavak objašnjava sva poskupljenja. A opisuje i kako su se s projekta micali ljudi koji su upozoravali na velike propuste, prenosi <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/potraga/3929350/ekskluzivno-neki-dijelovi-za-zicaru-i-200-puta-skuplji-od-planiranog-na-adresu-potrage-stiglo-7-sati-video-materijala-koji-ukazuje-na-muljaze/" target="_blank">RTL Potraga</a>.</p><p>"Operacija Žičara" je kronologija izgradnje Sljemenske žičare, a glavni akteri su Grad Zagreb (naručitelj projekta), tvrtka GIP Pionir vlasnika<strong> Ranka Predovića</strong>, glavna nadzorna inženjerka <strong>Ela Mihovilović Brkić</strong>, suradnici<strong> Milana Bandića</strong> u gradskoj upravi, predstavnici austrijske tvrtke Doppelmayr, podizvođači, glavni projektant tvrtka Elektroprojekt, prenosi RTL.</p><p>Tvrtka GIP Pionir je dobila posao jer je ponudila najnižu cijenu. Predović je potpisao da će odraditi posao za 299 miijuna kuna. Otada je cijena gradnje žičare sukladno sklopljenim ugovorima i aneksima narasla na 389 milijuna kuna za građevinske radove. </p><p>Najozbiljnija stavka kojom se autor temeljito bavi su troškovi iskopa građevinske jame na donjoj postaji. U ugovoru je to trebalo stajati 880 tisuća kuna. Geotehnička istraživanja pokazala su da se na tom području nalazi tlo C kategorije. To su materijali koje nije potrebno minirati nego se mogu kopati izravno, upotrebnom pogodnih strojeva. Po kubičnom metru to košta 20 kuna.</p><p>Slično je i s iskopom Gornje postaje. Izvođač traži da mu se priznaju više radnje troškovnikom koji je sastavni dio aneksa dva osnovnom ugovoru sveukupnog iznosa od 37,5 milijuna kuna još u svibnju 2019. Nadzor mu traženo priznaje na iznos od 21,6 milijuna kuna. Snimkama autor dokazuje da nije bilo tla A kategorije tj. miniranja. Također, otvoreni postupak javne nabave ističe da se radovi izvode u parku prirode u kojem je miniranje izričito zabranjeno. </p>