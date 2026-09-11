Žičara neće voziti 14. i 15. rujna, na Sljeme će voziti autobus 140

Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, 14. i 15. rujna, priopćili su u petak iz ZET-a te su, također, najavili izmjene u autobusnom prometu tijekom vikenda.

Za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme), istaknuli su iz ZET-a.

Izvijestili su i o izmjenama u autobusnom prometu tijekom vikenda.

Tako će u subotu, 12. rujna, autobus linije 226 zbog radova na Ulici Barutanski jarak od 8 do 16 sati prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera: Svetice - Bukovačka cesta - Ulica Prilesje - Bukovačka cesta - Ulica Ivana Česmičkog - (desno) Ulica Remete - i u nastavku redovnom trasom do Kaptola.

Obostrana autobusna stajališta Barutanski jarak 48, Barutanski jarak 96, Rim, Remete 8, Remete 76, Remete 128 i stajalište Remete u smjeru Kaptola, neće biti u funkciji, a na izmijenjenom dijelu trase koristit će se sva usputna stajališta.

Također, u subotu od 8 do 15 sati mijenja se i trasa prometovanja linija 102 i 105 zbog radova u Ulici Nova Ves i Tuškanac.

Autobus linije 102 prometovat će trasom Britanski trg - Ulica Pantovčak - (lijevo) Gornje Prekrižje - i u nastavku redovnom trasom, te istom trasom u povratku s Mihaljevca, dok će koristiti autobusno stajalište Medveščak na Ulici Henrika Degena.

Autobus linije 105 vozit će trasom Kaptol - Ulica Kaptol - (desno) Zvonarnička ulica - Degenova - (lijevo) Ulica Medveščak - (lijevo) Ulica Antuna Vrančića - Mlinarska cesta - redovnom trasom do Cmroka - (desno) Gornje Prekrižje - (lijevo) Ulica Pantovčak - Britanski trg, a u povratku trasom Britanski trg - Ulica Pantovčak - (desno) Gornje Prekrižje - (lijevo) Jurjevska ulica - u nastavku redovnom trasom prema Kaptolu.

Zbog obilaznog prometovanja, u smjeru Britanskog trga neće se koristiti stajališta Nova Ves 16, Znikina, Zdravstveno veleučilište i Cmrok - smjer sjever, te obostrana stajališta Davor, Vijenac, Paunovac, Tuškanac, Dječji dom Nazorova i Zamenhofova. U smjeru Britanskog trga bit će uspostavljeno privremeno autobusno stajalište na Ulici Antuna Vrančića u zoni raskrižja s Medvedgradskom ulicom i u Ulici Gornje Prekrižje ispred kućnog broja 4.

U nedjelju, 13. rujna izmijenjenom trasom vozit će i autobus linije 269 od 8 do 17 sati i to u oba smjera zbog radova na Bjelovarskoj ulici u Sesvetama: Borongaj - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ceste i Varaždinske ceste - (lijevo) Varaždinska cesta - (desno) Glavna Ulica - (lijevo) Bjelovarska ulica - u nastavku redovnom trasom prema Iveru.

Obostrana autobusna stajališta Blage Zadre i Vladimira Nazora te autobusno stajalište Sesvetska sela u smjeru Borongaja neće biti u funkciji, autobus će se na izmijenjenom dijelu zaustavljati samo na autobusnom stajalištu Glavna, na Glavnoj ulici u smjeru Borongaja.

Zbog sanacije kolnika na dijelu Ulice Jazbina, autobusna linija 227 će od utorka, 15. rujna u 9 sati do utorka, 6. listopada prometovati skraćenom trasom: Svetice - redovnom trasom do raskrižja Ulice Jazbina i Ulice Korana - (lijevo) Ulica Korana gdje se uspostavlja privremeno početno krajnje stajalište te povratno Ulica Korana - Ulica Jazbina – dalje redovnom trasom prema Sveticama

Polasci s privremenog stajališta iz Ulice Korana bit će pet minuta kasnije u odnosu na polaske s autobusnog stajališta Gračansko dolje.