'Zidove su mi pojeli štakori da uđu u kuću, a ulazi mi i voda...'

Svijet je prošli tjedan obilježio Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Uoči tog dana Eurostat je objavio nove podatke o problemu siromaštva u Europskoj uniji tijekom 2017. godine koji su pokazali kako je stanje u Hrvatskoj alarmantno. Čak 27,9 posto stanovništva je na rubu siromaštva ili društvene isključenosti, što je oko 1,2 milijuna ljudi. Čak i nakon što prime socijalne naknade, 20 posto stanovnika ne može si omogućiti osnovne životne potrebe. Zaboravili su ipak napomenuti da u Hrvatskoj živi dio nevidljivih ljudi koji nisu korisnici naknada i novac u ruci nisu vidjeli godinama.

Josip Šafar

Tu su drveni zidovi i štakori su ih progrizli kako bi ušli u kuću. Kroz te rupe se sad slijeva voda koja mi, kad pada kiša, teče po podu. Zato je pod tako neravan, opravdava se Josip Šafar (69) iz Zablatja kraj Koprivnice.

Među rijetkima smo kojima je dopustio ući u njegov dom.

- Kakav je takav je, moj je - uporan je on u objašnjavanju da uvjeti i nisu toliko tragični. O odlasku u dom ili udomiteljsku obitelj ne želi ni čuti.

- Bio sam prije sedam godina u udomiteljskoj obitelji. To je bilo kad sam izašao iz bolnice nakon što su mi rekli da imam dijabetes. Nisam mogao biti sam jer si nisam mogao ni skuhati, pa sam pristao na to. Bio sam kod jedne žene koja kao njegovateljica dobila otkaz u bolnici pa je pokrenula dom, ali nije bila dobra s ljudima. Tamo sam bio gladan i bilo mi je jako hladno, pa kad sam malo došao k sebi odlučio sam se vratiti doma - nastavlja Josip dodajući kako zbog takvog iskustva od svoje kuće on više nikud ne želi ići, iako je i sam svjestan da je situacija prilično dramatična.

Kućica se, naime, urušava, krov se naherio, kroz zidove prodiru voda i vlaga koja zatim teče po zemljanim podovima, zidovi su posve uništeni čađom i vlagom, a drveni prozori nimalo ne štite od hladne zime. Posjećuju ga volonteri Hrvatskog crvenog križa koji mu donose odjeću i namirnice, a kaže kako je u nekoliko navrata kod njega bio i socijalni radnik. Preživljava od 920 kuna zajamčene minimalne naknade, iako je tijekom života radio.

- Bio sam radnik u šljunčari, a radio sam i kao sezonac. No ništa od toga nisu bili stalni poslovi pa nemam staža. Zato nisam u mirovini. Nikad se nisam ženio i nemam djece, a sva je sreća da mi je ostala ova obiteljska kuća - nastavlja Joža, kako ga zovu u selu, iako kaže da susjedi baš ne pomažu.

I dalje mu je teško kuhati, pa radije kupuje polugotova i gotova jela. U kući ima struje, a vodu ima na pumpi u dvorištu.

Hrvatski Crveni križ zajedno s HRT-om pokrenuo je akciju "Uz nas niste sami - za dostojanstven život". Cilj je prikupiti sredstva kako bi starim i siromašnim osobama osigurali uvjete za život dostojan čovjeka. Josipu žele popraviti kućicu, kupiti nova vrata i prozore te urediti podove i zidove.

Podržite akciju pozivom na broj: 060 9001 (cijena poziva 6,25 kuna s PDV-om; teleoperater: Hrvatski Telekom d.d.), uplatom na račun - IBAN: HR0523600001502387496, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Akcija traje od 01.10. do 31.10.2018. godine.