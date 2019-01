'Novi snježni pokrivač očekuje se gotovo posvuda u Hrvatskoj'

Ponedjeljak je u kontinentalnoj Hrvatskoj započeo s temperaturama do dva stupnja ispod nule, a uz more je bilo od plus dva na sjevernom do devet stupnjeva Celzijusa na južnom Jadranu.

Snijeg otežava vožnju mjestimice u Lici. Zbog niskih je jutarnjih temperatura moguća poledica na vlažnim dijelovima kolnika, posebice na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Vozači na put ne bi trebali kretati bez zimske opreme.

Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a od Karlobaga do Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom, javlja HAK.

Na moru sunčanu, ali uz jaku buru

Danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno. Povremeno može biti slabog snijega, uglavnom u drugom dijelu dana te osobito u noći na utorak. Temperatura zraka između -2 i 3 °C.

U središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uz slab vjetar jutarnja temperatura između -4 i -1 °C, a najviša dnevna od 2 do 4 °C.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita na udare i olujnu. More umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, a najviša temperatura između 6 i 9 °C. U gorju pretežno oblačno, a povremeno slabog snijega može biti uglavnom u Lici. Temperatura zraka većinom između -6 i -1 °C.

Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije umjereno do pretežno oblačno. Povremeno može biti kiše, a u višim predjelima nije isključena i susnježica. Puhat će većinom umjerena, ponegdje i jaka bura i istočnjak. Najniža temperatura u unutrašnjosti Dalmacije oko 0 °C, na moru od 3 do 7 °C, a najviša dnevna od 5 do 10 °C.

U srijedu snijeg i na Jadranu

Toplije će biti na jugu Hrvatske, uz temperaturu od 10 do 12 °C, ujutro između 4 i 8 °C. Uz umjereno do pretežno oblačno povremeno će biti kiše, pa i u obliku pljuskova, uz koje je moguća i grmljavina. Puhat će uglavnom umjeren istočnjak i jugo

- U nastavku tjedna u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno sa snijegom, osobito potkraj utorka i u srijedu, kada je vrlo velika vjerojatnost za stvaranje novog snježnog pokrivača gotovo posvuda. Temperatura podjednaka ili malo niža od nedjeljne, ali će povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar pojačavati osjećaj hladnoće. Na Jadranu sljedećih dana povremeno kiša, a u srijedu osobito na sjevernom dijelu može biti susnježice i snijega. Puhat će umjerena i jaka bura, na južnom dijelu jugo. Temperatura zraka uglavnom niža od nedjeljne, osim na južnom dijelu, gdje se neće znatnije mijenjati, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak.



