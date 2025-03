Zima popušta, budi se proljeće: Temperature idu sve do 17 °C!

Novi radni tjedan donosi nam stabilnije i puno toplije vrijeme, karakteristične za ovaj dio godine. I dok će ujutro temperature još i biti u minusima, tijekom dana one će narasti i do 17 °C u pojedinim dijelovima Hrvatske.

U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano. Jutro hladno s čestim mrazom te mjestimice kratkotrajnom maglom, osobito uz Savu i Dravu. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od -4 do -2 °C, a najviša dnevna između 10 i 12 °C - navodi prognostičar HRT-a.

Podjednake vrijednosti temperature zraka bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti sunčano, samo lokalno uz kratkotrajnu jutarnju maglu.

- Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima pretežno sunčano. Jutro u gorju hladno s mjestimičnim mrazom i maglom. Uz obalu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna, koja će sredinom dana i poslijepodne oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka od -5 do -2 °C, uz obalu između 3 i 6 °C. Najviša dnevna od 7 do 10 °C, na moru između 12 i 15 °C - dodaje.

Sunčano i toplo bit će i diljem Dalmacije.

- Ujutro će puhati umjerena i jaka bura koja će sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 3 °C, uz obalu između 6 i 10 °C, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 17 °C.

Na jugu zemlje bit će toplo, a ujutro će puhati jaka bura.

- Idućih dana u unutrašnjosti stabilno - sunčano, ponegdje nakon jutarnje magle, uglavnom kratkotrajne. Vjetar većinom slab. Jutra još uglavnom hladna, mjestimice uz mraz, a dnevna temperatura u porastu i bit će uglavnom od 12 do 17 °C.