NE SPREMAJTE KAPUTE

ZIMA SE VRAĆA U gorju će pasti više od pola metra snijega!

Foto: DHMZ

Za vikend postupno smirivanje vremena. Hladna jutra, s temperaturom ispod nule, vjerojatna su gorskim krajevima, međutim uz smanjenje naoblake početkom idućeg tjedna, mraz je moguć i ponegdje u nizinama.

Mnogi su se već prilagodili proljetnom ugođaju koji će se zadržati i tijekom srijede, 25. ožujka 2026. Prevladavat će sunčano, zapuhat će jugozapadni vjetar i jugo, a i temperatura zraka bi ponegdje mogla dosegnuti 20 °C.

No, već u četvrtak, 26. ožujka, povratak zimskih uvjeta. Uz dotok hladnog zraka sa sjevera u unutrašnjosti će osjetno zahladnjeti, pritom će biti i vjetrovito uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaku i olujnu buru. Lokalno obilna kiša, osobito na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti, dok se u Gorskoj Hrvatskoj očekuje i deblji snježni pokrivač.

Sinoptička situacija

U srijedu, 25. ožujka, s jugozapada će prolazno ojačati greben s kojim će nakratko pritjecati topliji zrak. Istovremeno će se tijekom dana sa sjevera Europe produbiti termobarička dolina s hladnim zrakom i spustiti prema sjeveru Italije. U višim će se slojevima atmosfere zatvoriti i visinska ciklona u kojoj će se zadržavati hladan i nestabilan zrak.

Prizemno će hladna fronta, koja je dio duboke ciklone nad Skandinavijom, tijekom srijede, 25. ožujka, stići do Alpa. Na sjeveru Italije stvorit će se ciklona koja će se u četvrtak, 26. ožujka, premještati preko Jadrana (Slika 1). U petak, 27. ožujka, ciklona će se premjestiti nad jugoistočnu Europu.

Foto: DHMZ

Iznad Hrvatske bit će prisutna izražena razlika u tlaku zraka što će podržavati vjetrovito vrijeme.

Obilna kiša, u gorju snijeg, jak sjeveroistočni vjetar, na Jadranu olujno jugo pa bura

Najviše oborine očekuje se u zapadnim krajevima Hrvatske, osobito u četvrtak kad ponegdje može pasti više od 60 mm, u Gorskoj Hrvatskoj i 90 mm. Na sjevernom Jadranu moguće je grmljavinsko nevrijeme uz veliku količinu kiše u kratkom vremenu te uz naglu promjenu smjera i jačine vjetra.

Uslijed obilne oborine u kratkom vremenu postoji mogućnost i za pojavu bujičnih te urbanih poplava na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te na karlovačkom području. Na spomenutom području te na sjeveru i sjeverozapadu Hrvatske očekuje se i porast vodostaja rijeka.

Uz nagli i izraženi pad temperature, u unutrašnjosti će biti i snijega. S obzirom na to da se proteklih dana tlo zagrijalo, u početku će se snijeg topiti, ali kako se očekuje dugotrajno padanje snijega doći će do stvaranja snježnog pokrivača. Osim mećave, probleme će u Gorskom kotaru i Lici stvarati i deblji snježni pokrivač, ponegdje vjerojatno viši od pola metra.

Foto: DHMZ

Početkom četvrtka, s ulaskom centra ciklone na sjeverni Jadran, umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar naglo će mijenjati smjer. Jaka bura i sjeverni vjetar najprije će zapuhati u Istri te će se potom širiti prema jugu i dodatno ojačati pa će podno Velebita biti i orkanskih udara. U Dalmaciji će veći dio dana, osobito na jugu, biti jakog i olujnog juga i južnog vjetra. I u unutrašnjosti će biti vjetrovito uz jak do olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najprije u središnjim krajevima, do kraja petka i na istoku.

Foto: DHMZ

Za vikend postupno smirivanje vremena. Hladna jutra, s temperaturom ispod nule, vjerojatna su gorskim krajevima, međutim uz smanjenje naoblake početkom idućeg tjedna, mraz je moguć i ponegdje u nizinama.

Pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi.

Na snazi su upozorenja za snijeg, obilnu oborinu, grmljavinsko nevrijeme i olujan vjetar, a nepovoljni vremenski uvjeti osobito mogu utjecati na promet i aktivnosti na otvorenom. 

