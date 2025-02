Zimska promjena vremena stiže već u četvrtak: Očekuju nas kiše, poledica i orkanske bure!

U četvrtak nas očekuje promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, ujutro mjestimice u unutrašnjosti moguća magla. Kiša će padati uglavnom na Jadranu i u krajevima uz Jadran, a navečer i drugdje. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na Jadranu slabo i umjereno jugo.

Najniža jutarnja temperatura bit će od -1 do 4, na Jadranu između 6 i 11 °C. Dok najviša dnevna uglavnom će biti od 7 do 12, u Dalmaciji i do 14 °C.

Foto: DHMZ

Za osječku regiju izdan je žuti alarm zbog poledice koja će nastati kao posljedica moguće kiše koja će se smrzavati u dodiru s tlom tijekom niskim temperatura.

Kakvo nas vrijeme očekuje u petak i subotu?

Razmjerno toplo na cijelom Jadranu još u oblačniji i kišovitiji petak, tijekom kojeg su mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Na jugu i dalje južina, a na sjevernom dijelu jačanje bure, pa će vjerojatno od petka prijepodne do subotnjeg poslijepodneva često biti olujnih udara, osobito podno Velebita i orkanskih, uz koje je moguć i snijeg. U većinom hladniju i još vjetrovitiju subotu razvedravanje, uz još povremene mjestimične oborine, a u nedjelju sunčano i mirnije.

I na kopnu u nedjelju stabilnije, uglavnom bez oborina, ali uz česte minuse. Do tada pak česta kiša, osobito u gorju i snijeg, kojeg će već tijekom petka ponegdje napadati i više od 10 cm, a gdje će još padati i u hladniju i manje oblačnu subotu, piše HRT.