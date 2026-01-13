Obavijesti

svi uvjeti ispunjeni

Žito zaključilo transakciju stjecanja 51 posto udjela u Mesnoj industriji Ravlić

Žito zaključilo transakciju stjecanja 51 posto udjela u Mesnoj industriji Ravlić
Osijek: Program obilježavanja 160. obljetnice Gimnastičkog kluba Osijek Žito | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Žito je u lipnju prošle godine najavilo da će postati većinski vlasnik Mesne industrije Ravlić, jedne od najvećih mesnih industrija u Hrvatskoj...

Admiral

Žito je u utorak izvijestilo da je zaključena transakcija za stjecanje 51 posto udjela u Mesnoj industriji (MI) Ravlić, nakon što je u lipnju lani ta prehrambena kompanija sa sjedištem u Osijeku najavila da će postati većinski vlasnik Mesne industrije Ravlić, jedne od najvećih mesnih industrija u Hrvatskoj.

Kako su naveli u kratkoj objavi, svi uvjeti iz kupoprodajnog ugovora za stjecanja 51 posto udjela u temeljnom kapitalu društva MI Ravlić sa sjedištem u Osijeku su ispunjeni te je 13. siječnja 2026. transakcija zaključena.

Podsjetimo, Žito je u lipnju prošle godine najavilo da će postati većinski vlasnik Mesne industrije Ravlić, jedne od najvećih mesnih industrija u Hrvatskoj, s vlastitom proizvodnjom, transportom i mesnicama, koja u svojoj maloprodajnoj mreži broji više od 30 poslovnica diljem Hrvatske. Svoje proizvode u veleprodaji plasira i u većinu trgovačkih maloprodajnih lanaca. Nije objavljena vrijednost te transackije.

Sredinom listopada prošle godine Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je izvijestila da je odobrila na prvoj razini koncentraciju koja nastaje tako što osječka kompanija Žito stječe 51 posto vlasništva u Mesnoj industriji Ravlić, također sa sjedištem u Osijeku.

Kako su tada istaknuli u svom izvješću, obje tvrtke prisutne su na više tržišta u horizontalnom i vertikalnom odnosu, uključujući tržišta proizvodnje ratarskih kultura, mesa i mesnih prerađevina, trgovine na veliko i malo mesom i mesnim prerađevinama te trgovine žitaricama i uljaricama. Pritom, na većini njih ostvaruju nizak tržišni udjel, dok su vodeći tržišni takmaci poduzetnici iz većih prehrambenih grupacija, poput PIK Vrbovec plus d.o.o., Grupe Pivac i Gavrilovića.

 "Na tržištu proizvodnje i uvoza mesnih prerađevina, zajednički tržišni udjel Žita i Mesne industrije Ravlić nakon provedbe koncentracije iznosi do 10 posto, dok na ostalim relevantnim tržištima sudionici ostvaruju udjele do 5 posto. S obzirom na veliki broj konkurenata i stabilnu tržišnu strukturu, provedbom koncentracije ne dolazi do značajnih promjena u tržišnim udjelima ni do ograničavanja tržišnog natjecanja", poručili su tada iz AZTN-a.

Naveli su i kako se tom koncentracijom očekuje i ostvarenje određenih pozitivnih učinaka, poput očuvanja dijela domaće proizvodnje i stvaranja mogućnosti za njezino povećanje na korist potrošača, a mogla bi rezultirati i ostvarivanjem sinergijskih učinaka, primjerice kroz povoljnije uvjete nabave energenata i sirovina te poboljšanje uvjeta poslovanja.

Svinjogojstvo je jedna od najvažnijih djelatnosti Žito grupe, u čijem je okrilju deset usko specijaliziranih farmi, a s godišnjim uzgojem od 175.000 tovljenika, Žito je drugi najveći proizvođač svinja u Hrvatskoj.

