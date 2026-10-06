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Živa u tlu preko 50 godina? U Sisku je to javna tajna, tvornica je proizvodila pesticide...

Piše Laura Šiprak,
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Živa u tlu preko 50 godina? U Sisku je to javna tajna, tvornica je proizvodila pesticide...
Sisak: Gradilište budućih Termi Jodno zatvoreno zbog visoke koncentracije žive | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Prema iskazima bivših radnika i njihove djece, ambalaža i bačve s otpadom od proizvodnje pesticida sa živom, zakapali su se u dvije 'grabe'. Monografija tvornice opisuje deponij i rupe nastale iskapanjem gline

To vam je javna tajna, čak nije ni tajna. Tad su to tako radili, govori nam jedan Siščanin čiji roditelji su radili u nekadašnjoj tvornici Radonji, vezano uz otkriće zakopanog otpada i žive u tlu na gradilištu Termi Jodno u Sisku. Radonja je bila kemijska industrija koja je u Sisku imala pogon od 1946. godine. Tad je postojeća tvornica vinske kiseline Resman preseljena iz Zagreba i započela je u Sisku rad s oko 20 radnika. Kasnije se pogon i proizvodnja šire pa 1953. godine počinje proizvodnja organoživinih spojeva, a 1957. proizvodnja fungicida Radosan. Ove dvije zadnje godine su važne za priču s novootkrivenim otpadom jer je riječ o proizvodnji pesticida sa živom, a prema informacijama 24sata, radnici tvrtke Tehnika koji su kopali temelje, pronašli su ambalažu i bačve.

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Komentari 11
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