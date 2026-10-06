Živa u tlu preko 50 godina? U Sisku je to javna tajna, tvornica je proizvodila pesticide...

To vam je javna tajna, čak nije ni tajna. Tad su to tako radili, govori nam jedan Siščanin čiji roditelji su radili u nekadašnjoj tvornici Radonji, vezano uz otkriće zakopanog otpada i žive u tlu na gradilištu Termi Jodno u Sisku. Radonja je bila kemijska industrija koja je u Sisku imala pogon od 1946. godine. Tad je postojeća tvornica vinske kiseline Resman preseljena iz Zagreba i započela je u Sisku rad s oko 20 radnika. Kasnije se pogon i proizvodnja šire pa 1953. godine počinje proizvodnja organoživinih spojeva, a 1957. proizvodnja fungicida Radosan. Ove dvije zadnje godine su važne za priču s novootkrivenim otpadom jer je riječ o proizvodnji pesticida sa živom, a prema informacijama 24sata, radnici tvrtke Tehnika koji su kopali temelje, pronašli su ambalažu i bačve.