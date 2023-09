Žive u nehumanim uvjetima: 'Gradonačelnik me ucjenjivao. Rekao je pomoći ako ću šutjeti'

Teško je to podnijeti. Nisam više mogao šutjeti, tri godine podnosim ignoriranje Josipa Šarića, gradonačelnika Otoka. Oglušio se na sve moje molbe da mi pomogne. Nisam ja kriv što imam dvoje autistične djece. Tko ne bi volio da su mu djeca zdrava? Pokušao sam riješiti svoj problem sam, ali nije išlo i tražio sam pomoć. Šarić mi je rekao da će me uništiti, odbijao je primiti me da razgovaramo, a da je samo jednom došao i vidio u kakvim uvjetima živimo supruga, djeca i ja, vjerujem da bi drukčije govorio, počinje svoju tešku priču Davor Grgić (45).

On i supruga Simona (32) skrbe za troje djece i ni na tren se ne mogu odvojiti od njih. Dvoje od njih teško je bolesno i zahtijevaju njegu 24 sata na dan.

- Jedemo na podu, svi zidovi su mokri, sve utičnice za struju morao sam polijepiti da mi struja ne ubije djecu. Spavam uvijek budan na jedno oko jer je uvijek jedno od dvoje bolesne djece budno. Bojim se za najmlađu kćer Ivanu (6), i ona pomalo obolijeva. Mora nositi naočale, ali nema nikakve šanse dok je u društvu starijih brata i sestre, koji boluju od autizma i teške mentalne retardacije. Rekli su mi da za njih nema škole. Moj je sin izgrizao drvo na vratima, morao sam skinuti stakla, kći se zaletjela i glavom je razbila prozor, sva sam prozorska okna zakovao čavlima da mi djeca ne ispadnu - kazuje nam.

Dodaje kako protiv gradonačelnika Otoka kraj Vinkovaca ima svjedoke. Oni, kaže, mogu potvrditi da mu je Šarić odbijao pomoći. - Imam dokaze da je slao svoje poslušnike da me odgovore od objave cijele priče u medijima. Nekako preko noći u dvorištu su osvanula dva stambena kontejnera, nudili su mi još jedan. Obećali su da će početi gradnja kuće na zemljištu na kojem se sad nalazi derutna stambena jedinica koja nije niti za stoku držati. Ne vjerujem gradonačelniku i odlučio sam sa svime izaći u javnost. Borit ću se za svoju obitelj do zadnjeg daha, ne dam svoju djecu niti da nas bilo tko uništi, pa niti jedan gradonačelnik, koji je to danas, ili bilo koji drugi da dođe na njegovo mjesto - gotovo u dahu kaže Davor.

Osim Gradu, obitelj Grgić više se puta obraćala za pomoć pravobraniteljici za osobe s invaliditetom. Odande su slali preporuke i tražili izvješća Grada Otoka, no gradonačelnik Šarić, kao ni vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, nisu reagirali, tvrdi Grgić.

Šarić opovrgava sve Grgićeve izjave. “To su gnjusne laži”, kaže te navodi da je nebrojeno mnogo puta pomogao toj obitelji.

Iz Grada su se oglasili na Facebooku navodeći da se radi o grubom napadu na čast, kažu i da je neistina da nisu pomagali obitelji Grgić te tvrde da je obitelj primila najveću financijsku i drugu potporu u posljednjih 30 godina.

- Neistina je da je gradonačelnik Josip Šarić utjecao na bilo koji način na Davora Grgića da povuče izjave dane novinaru Hedlu - kažu iz Grada te tvrde da gradonačelnik nije nikad komunicirao s Grgićem, osim jednom 6. rujna te da su razgovarali o nabavci novog obiteljskog kontejnera koji bi platio grad.

Kažu i da je neistina da gradonačelnik odbija osigurati odgovarajući smještaj obitelji Davora Grgića i da šalju emisare u kuću. Tvrde da je Mirko Martinović zadužen za predmet obitelji Grgić te da je obitelj nebrojeno puta posjetio u okviru skrbi grada. Kažu i kako je netočno da su odbili suradnju i davanje odgovora na upite pravobraniteljici za osobe s invaliditetom. Kažu i kako nije točno da je Šarić od Grgića tražio plaćanje polovine iznosa kuće u kojoj živi.