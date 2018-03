Živi cirkus u Saboru: Cijelu su noć raspravljali sami o sebi...

Ivan Pernar (Živi zid) je citirao Bibliju, Tomislav Panenić (Most) je pucao od smijeha za saborskom govornicom dok je govorio o cijeni banana koja je skočila za 30 posto, s tendencijom daljnjeg rasta.

To je sažetak povijesne, cjelonoćne rasprave u Hrvatskom saboru. Nikad dosad zastupnici nisu ‘prenoćili’ za saborskim klupama. Cirkus je počeo kada je za govornicu s flasterom na ustima izašao Miro Bulj (Most). Tako je simbolično pokazao kako će izgledati rasprave nakon što se usvoji izmijenjeni poslovnik koji predlažu vladajući. Predsjedavajući Željko Reiner se smješkao, a iz klupa se čulo dobacivanje “nemoguće da on šuti”, “koliko će izdržati”. Bulj je nakon minutu i 20 sekundi skinuo flaster.

- Flaster poslovnikom smanjuju se prava saborskih zastupnika što podsjeća na totalitarna vremena. Ovog se ne bi posramio ni Mao Ce-tung. Sramotno je da u pola noći otvorimo raspravu o poslovniku - rekao je Bulj uz poruku vladajućima kako im neće zabraniti govoriti.

Hvalili se na Facebooku

Oporba se uz stanke i brojne replike pobunila i što je sjednicom predsjedao Željko Reiner (HDZ) navodeći kako ne može istovremeno biti i predlagatelj i predsjedatelj. Vrijeme u sabornici pojedini zastupnici kratili su selfijima, koje su objavljivali na društvenim mrežama.

No dan poslije tvrde da to nije bio cirkus u kojem su bavili sobom, kako što im se to zamjerilo u javnosti nego je riječ o borbi za slobodu govora. Oporba je podsjetila da su tražili u 23 sata da se rasprava prebaci na petak, no vladajući su to odbili.

- Kad su shvatili da su izgubili bitku došli su s kompromisom da odustanemo od pojedinačnih rasprava i ujutro nastavimo raspravu po klubovima. Onda smo namjerno išli dovesti situaciju do apsurda jer su oni situaciju učinili apsurdnom - kazao je Grmoja koji tvrdi da ni nakon 26 sati rasprave nije umoran. Naveo je kako su vladajući ustrajali na raspravi i nadali se da će oporba otići kućama.

- Bili smo dovoljno energični i odlučni i izborili smo se. I jutros se raspravlja o poslovniku kojim se znatno reducira institut replike, a stanka se s 9:30 seli na 13 sati. Kakve to veze ima s kvalitetom rasprave. Namjera je očita. Ipak, vladajući su po prvi puta doživjeli poraz i nije prošlo Plenkovićevo “mogu što hoću”. Ovo je velika pobjeda oporbe - rekao je u petak Grmoja. Naveo je kako se tijekom stanku kroz noć govorilo o problemu učitelja i profesora te zapuštenim krajevima i problemima Hrvatske.

- Nama je bilo bitno da ljudi čuju kako se poslovnik mijenja da bi se oporbi onemogućila rasprava - kaže Maras.

'Namjerno smo ih pustili'

Branko Bačić ponovio je da namjera vladajućih nije ušutkati oporbu, nego da se važnost da pojedinačnim raspravama, za koje se potrebno pripremiti.

- Oporba je kroz egzibicionizam dovukla raspravu do kasno u noć kada smo počeli raspravljati o poslovniku - rekao je Bačić.

Priznao je kako je namjera vladajućih bila da donesu u Saboru i izmjene poslovniku.

- Kad smo vidjeli da to neće biti moguće pustili smo raspravu kako bi pokazali koliko se stankama i replikama, rasprava može dovesti do apsurda. Ako je cilj oporbe bio da se ne izglasa poslovnik u tome su uspjeli - ustvrdio je Bačić. Za idući tjedan najavio sjednicu Odbora za Ustav, koja je u petak odgođena, na kojoj će se raspravljali o amandmanima na poslovnik. Kazao je kako su spremni prihvatiti neke amandmane SDP-a.