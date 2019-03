'Živim u Philadelphiji. Nudim smještaj Mili i njezinoj obitelji'

Za dvogodišnju Milu Rončević, oboljelu od leukemije, kojoj je potrebno liječenje u SAD-u ujedinila se cijela Hrvatska. Svi joj žele pomoći. Roditelji su neizmjerno zahvalni. I dalje ih zovu dobri ljudi i pomažu, a osim sportaša i političara, uključila se i dijaspora. Primaju i uplate i pozive iz Srbije, Bosne, Crne Gore... Iz Philadelphije dolaze i ponude za smještaj.

Tako se među posljednjima u nizu javio Dragan Janković koji je preko svojeg Facebook profila otvoreno ponudio smještaj Mili i njenim roditeljima za vrijeme liječenja.

- Dragi moji prijatelji čuo sam da u utorak dolazi na liječenje u Philadelphiju djevojčica Mila iz Hrvatske. Ja živim u Philadelphiji sa porodicom i mogli bi osigurati sobu za smještaj dok traje liječenje. Molim svakoga tko bi mogao pomoći oko uspostavljanja kontakta sa Milinom porodicom da mi javi. Mi bi mogli i da ih pokupimo na aerodromu. Hvala svima tko mi pomogne da pomognemo ovoj djevojčici i njenoj familiji - napisao je Dragan Janković na svom Facebook profilu.

Podignuta je i web stranica lifeformila.com koju uređuju uža obitelj i bliski prijatelji i koja će izvještavati o prikupljenim sredstvima. Prema posljednjim informacijama, od potrebnih 18 milijuna kuna za liječenje, prikupljeno je gotovo 10. No, s obzirom da je vikend, točan iznos prikupljenog novca na bankovnim računima vidjet će se u ponedjeljak ujutro.

Priča malene Mile dirnula je mnoge. Svi žele pomoći djevojčici oboljeloj od akutne leukemije - od sportaša, studenata, obrtnika, umirovljenika do političara. Uključila se i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Također, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je rekao da će se, ako bude potrebno u akciju uključiti i Grad Zagreb.

- Spreman sam ako se ne skupi dovoljno sredstava, na inicijativu gradonačelnika Rijeke i premijera, da se uključiti Grad Zagreb koliko bude potrebno i nadoknaditi one novce koji su potrebiti da bi se operacija izvela. Grad Zagreb nudi prvu rukavicu da sudjeluje, participira u adekvatnom dijelu zajedno s Vladom i Gradom Rijekom jer je dijete iz Rijeke, ima dvije godine, da to dijete ode u Ameriku, Philadelphiju i da probamo spasiti to dijete - rekao je Bandić u subotu.

Ukoliko i vi želite pomoći, novac možete uplatiti na račun: HR3641330063110002644 u Banci Kovanica Varaždin na ime Marin Rončević, opis plaćanja obavezno - “darovanje za zdravstvene potrebe - liječenje Mile Rončević”.

Za plaćanja iz inozemstva BIC/SWIFT je SKOVHR22.

U humanitarnu akciju se uključila i Zaklada Nora Šitum. Milini roditelji zamolili su Norinu mamu Đanu Atanasovsku da prijavi i organizira humanitarnu akciju kako bi sve bilo po zakonu.

Žiro račun humanitarne akcije - PBZ:

Zaklada Nora Šitum

HR2423400091511004008

SWIFT: PBZGHR2X

