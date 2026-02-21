Doživjela je atentat na Stjepana Radića, strahote II. svjetskog rata, priznanje Hrvatske, ulazak u EU. Zagrepčanka Ivka proslavila je 107. rođendan na velikom slavlju s obitelji
Živjeli, gospođo Ivka! Ima 107 godina, a i dalje brine o cvijeću
Život je čudo! I naša baka Ivka je čudo, toliko vitalna i hrabra, a što je sve prošla u životu, govore nam uglas nećakinje, nećaci, prijatelji i drugi članovi obitelji Ivke Brčić. Ona je, pak, s velikim osmijehom ušetala u zagrebački restoran gdje su se svi okupili i dočekali je uz veliki pljesak, na proslavu svoga - 107. rođendana!
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Najvažnija je obiteljska sloga
Gospođa Ivka rođena je 1919. godine, u selu Tijarici kraj Sinja, imala je još osam sestara i braće. Život ih je rasuo posvuda, kako to već ide, a ona je svoj dom pronašla u Zagrebu. U njezinu životnom vijeku naš svijet je gledao ogromne promjene i revolucije. Ivka je doživjela atentat na Stjepana Radića, strahote II. svjetskog rata, spuštanje čovjeka na Mjesec, hladni rat, tehnološku revoluciju, otkrivanje strukture DNK i antibiotika, Domovinski rat i međunarodno priznanje Hrvatske...
- Najvažnije mi je zdravlje, obitelj i sloga - govori nam uzbuđena Ivka na pitanje koji je njezin recept za dug život.
Njezini namiliji ističu kako prepoznaje svakoga, pita za brojne članove, jako dobro se sjeća događaja važnih za obitelj. Znate li da i danas ide u vrt, govori nam jedna od rođakinja. Ivka živi sa svojom najstarijom kćerkom Brankom, u obiteljskoj kući u Zagrebu.
Mata je 106 godina mlađi...
- Želja za životom i uredan život, to je najvažnije. Jesenas je zbrinjavala cvijeće u garažu, da ne smrzne mraz. Izuzetno je vitalna. Ja nemam uopće problema s njom, imam problema sa sobom. Ona mi kaže, jesi zaboravila ono, onda ja zaključim, jao jesam - smije se njezina kći Branka, koja ju je dopratila na proslavu i koja je sve i organizirala i koja se toliko požrtvovno brine o svojoj majci.
Ivka je rodila troje djece, ima troje unuka, petero unučadi, brojne nećakinje, nećake, rodice i rođaci. Najmlađi u obitelji, jednogodišnji Mata, unuk njezina nećaka, trčkarao je u gužvi po restoranu, nesvjestan cijelog stoljeća koje povezuje njega i baku Ivku. A dugovječnost im je u genima, otkrivaju nam ostali članovi obitelji.
'To su naši geni dalmatinski'
- Kako je uvijek govorila, bavila se svim i svačim i to je održalo u životu. Sad je održava njezin vedri duh i zanimanje za sve, nije potonula. Čim se ona sad priprema za sve i dočekuje sve nas, da dođemo veseli i sretni. Bez obzira na probleme u životu, a imala ih je puno - govore nam Suzana i Gordana, kćeri Ivkinih sestara, te supruga od nećaka.
- Ja ipak mislim da su to ti geni dalmatinski, kameni. S obzirom da ona ima 107, mi ćemo do 108! Uvijek ima neke zanimacije. Ali čvrstvo vjerujem da ćemo slaviti i 108. rođendan - smiju se.
Ivki je rođendan došla čestitati i najmlađe sestra Mira Špoljarić, koja je napunila 82 godine, a još jedna od živih sestara, s punih 89, je u Njemačkoj.
Inače, lani je, za 106. rođendan, poželjela upoznati gradonačelnika Zagreba. Tomislav Tomašević primio ju je na svečanosti u gradskom poglavarstvu. Ivka je doživjela čak 30 gradonačelnika u Zagrebu. Ove godine Tomašević se ispričao drugim obavezama, ali poslao je dar i cvijeće.
Pa ipak, gospođi Ivki najvažnije je da je i na ovaj veliki dan bila okružena veselom, brojnom, složnom obitelji, koja je iz svih dijelova Hrvatske stigla u čestitare.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+