Živjeli, gospođo Ivka! Ima 107 godina, a i dalje brine o cvijeću

Život je čudo! I naša baka Ivka je čudo, toliko vitalna i hrabra, a što je sve prošla u životu, govore nam uglas nećakinje, nećaci, prijatelji i drugi članovi obitelji Ivke Brčić. Ona je, pak, s velikim osmijehom ušetala u zagrebački restoran gdje su se svi okupili i dočekali je uz veliki pljesak, na proslavu svoga - 107. rođendana!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:17 Živjeli, gospođo Ivka! Ima 107 godina, a i dalje obrađuje vrt | Video: 24sata/pixsell

Najvažnija je obiteljska sloga

Gospođa Ivka rođena je 1919. godine, u selu Tijarici kraj Sinja, imala je još osam sestara i braće. Život ih je rasuo posvuda, kako to već ide, a ona je svoj dom pronašla u Zagrebu. U njezinu životnom vijeku naš svijet je gledao ogromne promjene i revolucije. Ivka je doživjela atentat na Stjepana Radića, strahote II. svjetskog rata, spuštanje čovjeka na Mjesec, hladni rat, tehnološku revoluciju, otkrivanje strukture DNK i antibiotika, Domovinski rat i međunarodno priznanje Hrvatske...

- Najvažnije mi je zdravlje, obitelj i sloga - govori nam uzbuđena Ivka na pitanje koji je njezin recept za dug život.

24SATA Proslava 107. ro?endana Ivke Br?i?, najstarije Zagrep?anke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njezini namiliji ističu kako prepoznaje svakoga, pita za brojne članove, jako dobro se sjeća događaja važnih za obitelj. Znate li da i danas ide u vrt, govori nam jedna od rođakinja. Ivka živi sa svojom najstarijom kćerkom Brankom, u obiteljskoj kući u Zagrebu.

24SATA Proslava 107. ro?endana Ivke Br?i?, najstarije Zagrep?anke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mata je 106 godina mlađi...

- Želja za životom i uredan život, to je najvažnije. Jesenas je zbrinjavala cvijeće u garažu, da ne smrzne mraz. Izuzetno je vitalna. Ja nemam uopće problema s njom, imam problema sa sobom. Ona mi kaže, jesi zaboravila ono, onda ja zaključim, jao jesam - smije se njezina kći Branka, koja ju je dopratila na proslavu i koja je sve i organizirala i koja se toliko požrtvovno brine o svojoj majci.

Ivka je rodila troje djece, ima troje unuka, petero unučadi, brojne nećakinje, nećake, rodice i rođaci. Najmlađi u obitelji, jednogodišnji Mata, unuk njezina nećaka, trčkarao je u gužvi po restoranu, nesvjestan cijelog stoljeća koje povezuje njega i baku Ivku. A dugovječnost im je u genima, otkrivaju nam ostali članovi obitelji.

24SATA Proslava 107. ro?endana Ivke Br?i?, najstarije Zagrep?anke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'To su naši geni dalmatinski'

- Kako je uvijek govorila, bavila se svim i svačim i to je održalo u životu. Sad je održava njezin vedri duh i zanimanje za sve, nije potonula. Čim se ona sad priprema za sve i dočekuje sve nas, da dođemo veseli i sretni. Bez obzira na probleme u životu, a imala ih je puno - govore nam Suzana i Gordana, kćeri Ivkinih sestara, te supruga od nećaka.

- Ja ipak mislim da su to ti geni dalmatinski, kameni. S obzirom da ona ima 107, mi ćemo do 108! Uvijek ima neke zanimacije. Ali čvrstvo vjerujem da ćemo slaviti i 108. rođendan - smiju se.

24SATA Proslava 107. ro?endana Ivke Br?i?, najstarije Zagrep?anke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ivki je rođendan došla čestitati i najmlađe sestra Mira Špoljarić, koja je napunila 82 godine, a još jedna od živih sestara, s punih 89, je u Njemačkoj.

Inače, lani je, za 106. rođendan, poželjela upoznati gradonačelnika Zagreba. Tomislav Tomašević primio ju je na svečanosti u gradskom poglavarstvu. Ivka je doživjela čak 30 gradonačelnika u Zagrebu. Ove godine Tomašević se ispričao drugim obavezama, ali poslao je dar i cvijeće.

Foto: Grad Zagreb

Pa ipak, gospođi Ivki najvažnije je da je i na ovaj veliki dan bila okružena veselom, brojnom, složnom obitelji, koja je iz svih dijelova Hrvatske stigla u čestitare.