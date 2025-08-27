Živković (Možemo) kritizira Vladu: Trebaju nam odlučnije mjere za priuštivo stanovanje

Saborski zastupnik Možemo Marin Živković poručio je u srijedu da su potrebne hrabrije i odlučnije mjere za priuštivo stanovanje, ukazavši na nedostatke programa koji je Vlada uputila u javno savjetovanje.

Vidimo mnoge nedostatke u predloženom Programu priuštivog stanovanja, primjerice, kreiraju se paralelni sustavi dodjele stanova zbog čega bi oni najpotrebitiji mogli ispasti s obje liste, ustvrdio je Živković.

Vlasnicima stanova veći prihodi, manji troškovi i nikakva odgovornost

Ako će se stvarati novi fond stanova kojima će upravljati tijela javne vlasti, ti stanovi bi se trebali dodati na postojeći fond, rekao je.

Također, vlasnici privatnih stanova koji će ih prepustiti državi na upravljanje za dugoročni najam uz naknadu neće biti obvezni plaćanja pričuve ni poreza na najam.

To znači da će imati veće prihode, manje troškove i nikakvu odgovornost kao nagradu jer nisu koristili stanove za stanovanje, kaže Živković.

Ističe da se time ide u korist špekulantima te kao alternativu predlaže značajno povećanje poreza na prazne nekretnine, jer porez od osam eura po kvadratu godišnje ne predstavlja trošak koji će špekulante natjerati da promjene ponašanje.

Predlaže i oporezivanja profita od preprodaje nekretnina. „Moramo poduzeti hrabrije i odlučnije mjere kako bi se obračunali sa špekulativnim kapitalom”, naglasio je.

Živković je uputio i pohvalu dijelu Vladina programa, odnosno odredbi da će se priuštiva najamnina obračunavati prema prihodima kućanstva, a ne kvadraturi.

Zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac ističe da je stanovanje top tema i u EU. Kao razlozi eksplozije cijena nekretnina detektirani su špekulativno ulaganje u stanovanje, manjak ulaganja u izgradnju javnih priuštivih socijalnih stanova, manja kontrola platformi za iznajmljivanje te kriza stanovanja u gradovima i turističkim destinacijama.

„Za rješavanje krize trebalo bi odustati od daljnjeg direktnog ili indirektnog subvencioniranja financijskih institucija i privatnih ulagača vezano za stanovanje”, naglasio je Bosanac.

Posjet palestinske ministrice dobar, ali nedovoljan

Posjet palestinske ministrice vanjskih poslova Hrvatskoj komentirala je koordinatorica stranke Sandra Benčić ocijenivši dobrim što je primljena na najvišoj razini, ali to je nedovoljno.

Hrvatska treba priznati Palestinu, snažnije se založiti za momentalnu dostavu humanitarne pomoći u Gazu, obustaviti izvoz ili prolaz oružja kroz Hrvatsku za Izrael, te jasno kazati da se trebaju sankcionirati ratni zločini na području Gaze, poručila je.

"Sve što se sada događa u Gazi ima obilježje genocida”, dodala je Benčić i ocijenila da premijer Andrej Plenković pokušava "ne imati stav" o tom vanjskopolitičkom pitanju.