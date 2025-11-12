Je li vojna obuka samo za domaće mladiće? Možemo proziva zakon koji izostavlja dijasporu! IDS zabrinut za tartufare, traži zaštitu od stranaca
Živković o vojnom roku: Mladići u Hrvatskoj i u inozemstvu nemaju jednaki tretman...
Zastupnik Možemo Marin Živković kazao je u srijedu u Hrvatskom saboru da izmjene Zakona o obrani, koje su vratile obvezno vojno osposobljavanje, nejednako tretiraju mladiće koji žive u Hrvatskoj i one koji žive u inozemstvu, jer se ovi drugi neće pozivati na služenje vojnog roka.
''Iz Ministarstva obrane kažu da se poziv za vojnu obvezu upućuje isključivo hrvatskim državljanima s prebivalištem u Hrvatskoj. U raspravi smo rekli da se očito neće kažnjavati mladići koji žive u drugoj državi, a koji se ne odazovu na poziv, što je sada i potvrđeno'', rekao je Živković u slobodnom govoru saborskog kluba.
Ako hrvatski državljani koji žive u nekoj drugoj zemlji neće dobivati pozive, zašto u zakonu piše da su i oni obveznici vojnog osposobljavanja?, pitao je zastupnik Možemo.
''Kad bi se držali načela jednakosti, onda bi jednako kažnjavali i osobe iz dijaspore koje se ne bi odazvale, no posljedice vaše odluke bile bi takve da bi zauvijek odvratili te ljude od ideje preseljenja u Hrvatsku'', kazao je te napomenuo da je HDZ tako izglasao zakon prema kojem su svi načelno jednaki, ali se neće provoditi u onom dijelu koji je vladajućoj stranci nezgodan.
Zastupnik IDS-a Dalibor Paus upozorio je na drastičan porast broja stranih skupljača tartufa iz drugih država Europske unije, što istarske tartufare dovodi u neravnopravni položaj na vlastitom terenu.
Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva pozvao je da do sljedeće tartufarske sezone, koja počinje u rujnu, donesu mjere zaštite domaćih tartufara.
''Rješenja postoje. U Italiji, primjerice, licence su povezane s prebivalištem, traži se polaganje ispita na talijanskom jezike, što nije slučajno, ograničen je broj licenci za strane tartufare te su im povećane naknade'', naveo je Paus.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+