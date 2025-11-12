Živković o vojnom roku: Mladići u Hrvatskoj i u inozemstvu nemaju jednaki tretman...

Zastupnik Možemo Marin Živković kazao je u srijedu u Hrvatskom saboru da izmjene Zakona o obrani, koje su vratile obvezno vojno osposobljavanje, nejednako tretiraju mladiće koji žive u Hrvatskoj i one koji žive u inozemstvu, jer se ovi drugi neće pozivati na služenje vojnog roka.

''Iz Ministarstva obrane kažu da se poziv za vojnu obvezu upućuje isključivo hrvatskim državljanima s prebivalištem u Hrvatskoj. U raspravi smo rekli da se očito neće kažnjavati mladići koji žive u drugoj državi, a koji se ne odazovu na poziv, što je sada i potvrđeno'', rekao je Živković u slobodnom govoru saborskog kluba.

Ako hrvatski državljani koji žive u nekoj drugoj zemlji neće dobivati pozive, zašto u zakonu piše da su i oni obveznici vojnog osposobljavanja?, pitao je zastupnik Možemo.

''Kad bi se držali načela jednakosti, onda bi jednako kažnjavali i osobe iz dijaspore koje se ne bi odazvale, no posljedice vaše odluke bile bi takve da bi zauvijek odvratili te ljude od ideje preseljenja u Hrvatsku'', kazao je te napomenuo da je HDZ tako izglasao zakon prema kojem su svi načelno jednaki, ali se neće provoditi u onom dijelu koji je vladajućoj stranci nezgodan.

Zastupnik IDS-a Dalibor Paus upozorio je na drastičan porast broja stranih skupljača tartufa iz drugih država Europske unije, što istarske tartufare dovodi u neravnopravni položaj na vlastitom terenu.

Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva pozvao je da do sljedeće tartufarske sezone, koja počinje u rujnu, donesu mjere zaštite domaćih tartufara.

''Rješenja postoje. U Italiji, primjerice, licence su povezane s prebivalištem, traži se polaganje ispita na talijanskom jezike, što nije slučajno, ograničen je broj licenci za strane tartufare te su im povećane naknade'', naveo je Paus.