Život iza brave: Zidine zatvora u Lepoglavi uspjela su preskočiti samo dvojica zatvorenika

NAJSTROŽI ZATVOR U ZEMLJI U kaznionici u Lepoglavi je 500 zatvorenika koji služe i kazne od 40 godina. Obračuna, kao i napada na čuvare, ima, ali relativno rijetko

<p>Dok se prilazi najsigurnijem zatvoru u zemlji, okruženom zidovima sa stražarskim kućicama i bodljikavom žicom, čovjek se zapita pa kako je pobogu Bojan Dragičević, jedan od najpoznatijih bjegunaca pred zakonom, u rujnu 2013. godine pobjegao preko zida lepoglavske kaznionice.</p><p>- U zadnjih 20 godine imali smo dva bijega preko zida. Zadnji bjegunac preko vanjskog zida visokog sedam metara pobjegao je u 11.04 sati, a već u 11.30 sati su ga uhitili 300 metara dalje, kad je skočio u grotlo ugaslog vulkana Gaveznica nedaleko od kaznionice - rekao nam je pomoćnik upravitelja kaznionice <strong>Zlatko Manjerović</strong>.</p><h1>Samo dvojica uspjela preskočiti zidine</h1><p>Dragičević je skočio na metalnu ogradu koja je dio konstrukcije ograde. Potom se, spretan kao mačka, dohvatio vanjskog zida i, unatoč tome što se izrezao na bodljikavoj žici, uspio prebaciti preko zida. No osiguranje ga je cijelo vrijeme pratilo na videonadzoru pa je za manje od pola sata ponovno završio iza brave.</p><p>U najstrožoj kaznionici u zemlji trenutačno je oko 500 zatvorenika. Najmlađem su 22, a najstarijem 86 godina. Zatvorenici u kaznionici osuđeni su na zatvorske kazne u trajanju od 5 do 40 godina zatvora.</p><p><strong>Dileri, silovatelji, ubojice...</strong></p><p>Među njima su dileri, silovatelji i višestruke ubojice, poput Ivana Dvorskog Psiha, Mate Oraškića i Tina Šunjerge, mladića iz Dalmacije, koji je ubio svoje roditelje.</p><p>Takvih, iz “kluba 40”, je 16. Na zatvorenike u kaznionici u Lepoglavi pazi i o njima vodi računa oko 400 zaposlenih.</p><p>- Sukoba između zatvorenika uvijek ima, no relativno malo. Zna se dogoditi da u mjesec dana budu i tri incidenta, a onda nekoliko mjeseci ništa - govori nam Manjerović.</p><p>Posljednji incident, za koji je javnost saznala, bio je kad je trostruki ubojica Ivan Dvorski tavom udario pravosudnog policajca po glavi.</p><p>On se, kao još njih 380, nalazi u zatvorenom odjelu. Zatvorenici, naime, borave u tri odjela koji se razlikuju po stupnju sigurnosti - otvorenom, poluotvorenom i zatvorenom. U sobama se nalazi od jednog pa do osam zatvorenika.</p><p>Uglavnom su jednokrevetne i dvokrevetne. Imaju tekuću vodu i sanitarni čvor, a pojedini zatvorenici imaju i kuhala (to ovisi o razini uspješnosti kojom izvršavaju zadaće i o njihovu ponašanju). Imaju i dva dnevna boravka, za pušače i nepušače, i dvije teretane (jedna je za osobe pod pojačanim nadzorom).</p><p>Upravo u njoj je Dario Šišaković udarcima utegom u glavu pokušao ubiti Roberta Matanića, koji je robijao zbog ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića. Tijekom tog incidenta trostruki ubojica Srđan Mlađan, koji se u listopadu prošle godine oženio u lepoglavskom zatvoru, trčao je nogometnim igralištem.</p><p><strong>Kamere pokrivaju svaki centimetar</strong></p><p>Zatvorenici od 6 do 23 sati ne moraju biti u sobama, nego mogu biti u drugim prostorijama. Najmanje dva sata su na svježem zraku, no u pravilu nitko nije ispod tri sata, kaže nam Manjerović, koji nas je proveo i kroz odjel pojačanog nadzora u kojem u hodniku zatvorenici mogu biti i 20 godina, a da se teoretski ni jednom ne vide.</p><p>Tijekom obilaska kaznionice sa zatvorenicima nismo razgovarali niti smo ih, sukladno zakonu, fotografirali. Pravosudni policajci koji ih čuvaju “naoružani” su samo sprejem s neškodljivim tvarima. Iako su incidenti u ustanovi u kojoj borave najgori zločinci u zemlji zbilja rijetki, nikad se ne smiju ni na trenutak opustiti. Sa zatvorenicima se nikad ne zna.</p><p>O tome svjedoče i predmeti pronađeni tijekom pretresa ćelija. Improvizirani noževi izrađeni od alata i komada metala, naoštrene drvene drške itd. Stoga je jasno da se posebna pozornost posvećuje sigurnosti. Najstroža stegovna kazna za one koji naprave neki stegovni prijestup je 21 dan samice.</p><p><strong>Izrađuju noževe</strong></p><p>U zatvoru imaju i tzv. “gumenjaru”, što je prostorija bez opasnih stvari, čiji su zidovi obloženi nezapaljivim materijalom. U njoj zatvorenici završavaju rijetko, ove godine dvojica, i u njoj mogu boraviti do 48 sati.</p><p>Osim videonadzora, s kojim je pokriven gotovo svaki centimetar kaznionice, periodično se pretresaju sobe, a između dva zaštitna zida tijekom noći smještaju se šarplaninci. Prati se i telefonska te pismena komunikacija zatvorenika s vanjskim svijetom.</p><p>Razgovori s odvjetnikom se ne slušaju, dok se drugi prate. Zatvorenici imaju pravo na dva posjeta mjesečno ne računajući praznike i blagdane, dok ih njihova djeca, do 14 godina, mogu posjećivati svaki vikend.</p><p>U posjet im bez najave mogu dolaziti članovi uže obitelji do trećeg koljena tazbinskog srodstva, a mogu ih posjećivati i treće osobe koje prođu provjeru.</p><p>- Posjeti traju sat vremena, a mogu se i produljiti do pola sata. Što se tiče posjeta supruga ili izvanbračnih partnerica, one se odvijaju bez nadzora. Zatvorenici koji dobiju ocjenu zadovoljan mogu sa suprugom provesti do dva sata, oni s ocjenom uspješan tri sata, a oni naročito uspješni četiri sata. Zatvorenici mogu birati ili posjet bez nadzora ili normalan posjet. U svakom slučaju, imaju pravo na dva posjeta mjesečno - pojašnjava Manjerović.</p><p><strong>U 'gumenjari' rijetko tko završi</strong></p><p>Soba u kojoj se druže sa suprugama ili izvanbračnim partnericama je oskudno namještena. Ima tek krevet i sanitarni čvor. Posjeti su uvijek vikendom te blagdanima i praznicima.</p><p>Djeca do 14 godina s roditeljem se druže u posebnoj, lani adaptiranoj prostoriji u suradnji s UNICEF-om i udrugom “Roda”, oslikanoj živim bojama kako bi imala prisniji kontakt s očevima.</p><p>U kaznionici su omogućili i videoposjete roditelja s djecom. Imaju i čitalački program.</p><p>- Otac, primjerice, djetetu čita priče koje se snimaju na CD te se potom snimka šalje djetetu - kaže Manjerović.</p><p>U kaznionici povremeno organiziraju i vjenčanja. Zadnje je bilo ono trostrukog ubojice Srđana Mlađana s Elijom. U zadnjih pet godina imali su 10-ak vjenčanja. Zatvorenici mogu birati između tri vrste prehrane - obične, vegetarijanske i vjerske (bez svinjetine).</p><p>Uz to, bolesni zatvorenici, koji imaju liječničku preporuku, dobivaju još pet različitih vrsta prehrane zavisno od čega boluju.</p><p>Svaki zatvorenik ima svoj račun s kojega može kupiti hranu i proizvode u vrijednosti do 200 kuna dnevno. Provuče se kartica i novac se skida s pologa, a zatvorenik se mora potpisati na račun.</p><p><strong>Plaća zatvorenika 800 kn mjesečno</strong></p><p>Oni koji rade u zatvoru, a oko 80 posto radno sposobnih koji žele raditi, a nisu sigurnosno rizični, rade u jednoj od pet radionica, moraju 70% svoje plaće, koja je prosječno oko 800 kuna mjesečno, položiti na račun i s njom mogu raspolagati.</p><p>Ostatak im ide na obaveznu štednju</p><p>- Zatvorenicima na njihov račun novac može uplatiti bilo tko. Iznos nije ograničen, no jasno je da se provjerava tko uplaćuje - pojasnio nam je pomoćnik ravnatelja.</p><p>Za katoličke vjernike svake se nedjelje organizira misno slavlje, za muslimane imaju posebnu prostoriju u kojoj se mogu klanjati, a i pravoslavni vjernici imaju svoje vjerske službe.</p><p>Zatvorenici slobodno vrijeme mogu provesti družeći se u dnevnom boravku, u kojem imaju televizor i razne društvene igre ili pišući za Lepoglavski vjesnik, tromjesečnik koji se distribuira samo unutar zatvorskog sustava.</p><p>Članovi glazbene sekcije vrijedno uvježbavaju program jer se spremaju izdati CD. Oni koji vole sport igraju nogomet, košarku, boćanje, stolni tenis, šah ili pikado. Dio, kojima se odobri, mogu trenirati i boks, ali bez kontakta.</p>