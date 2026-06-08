Dijete koje je naučilo preuzeti odgovornost za pogrešku, pokazati poštovanje prema autoritetu i nositi se s neuspjehom često je mnogo spremnije za život od onoga koje je tijekom školovanja skupilo sve petice zahvaljujući roditeljskim intervencijama
KOMENTIRA: IVA MILOTIĆ PLUS+
Život pita znaš li raditi, a ne koliko si petica imao u petom razredu
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Neki roditelji danas doživljavaju svaku četvorku kao osobni poraz, a svaku nižu ocjenu kao nepravdu koju treba ispraviti pod svaku cijenu. Petica je jedino prirodno stanje stvari. I tako smo došli do apsurdne situacije u kojoj pojedini roditelji vode ratove za ocjene koje njihova djeca nisu zaradila, uvjereni da će ih upravo taj ispravljeni broj na kraju svjedodžbe odvesti do sretnog i uspješnog života. Neće. Život nikad nije pitao tko je imao sve petice u petom razredu. Život pita znaš li raditi, surađivati, podnijeti kritiku i ustati nakon neuspjeha. A upravo su to lekcije koje današnja generacija hiperzaštićene djece sve teže usvaja.
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