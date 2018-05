Život po Živom zidu: Tiska se novac, nema EU-a ni ovrha...

Pa baš i treba netko da im j... mater lopovsku svima redom u Saboru. U 25 godina i nisu napravili ništa i kako onda može biti gore ako Živi zid bude na vlasti? Oni su barem dokazali da nisu korumpirani, bore se protiv deložacija i za malog čovjeka. Zašto ne probati drugačije, rezonira tako jedan susjed i simpatizer Živog zida.

Njegovo razmišljanje se čini kao tipično za birače Živoga zida, koji je narastao po popularnosti na treću stranku u Hrvatskoj. Ušao je duboko u biračko tijelo SDP-a i narastao na skoro 14 posto u anketama, a socijaldemokrati pali su na 18 posto. Dok se Davor Bernardić koprca i ne snalazi, čelnik Živog zida je postao uz Anku Mrak Taritaš, a Bero je tek treći izbor. No koliko god se HDZ i SDP s partnerima ocjenjivali kao tromi u uvođenju bilo kakvih promjena i kao stranke u kojima caruje politički klijentelizam, kongres Živog zida i njihov program pokazali su da ipak može gore. Oni su sačuvali moralnu čistoću i nisu ukaljani sudjelovanjem u vlasti i sklapanjem kompromisa, ali njihov program pokazuje da bi od Hrvatske napravili izoliranu državu koja bi upala u ekonomsku katastrofu. Iako su na svom prvom stranačkom kongresu obećavali upravo suprotno: Hrvatska će postati zemlja u kojoj teče med i mlijeko. Živi zid je i dosad u programu imao niz teško provedivih, pa čak i štetnih ideja, ali na njih se malo tko obazirao dok se pretpostavljalo da ne mogu dobaciti dalje od nekoliko zastupnika u Saboru.

Izlazak iz EU je uvjet bez kojeg se ne može biti slobodan. Ako traže sluge, neka ih traže drugdje, ne u Živom zidu, viknuo je Ivan Pernar na Kongresu. I ostali govornici su praćeni pljeskom 2000 okupljenih u Lisinskom poručivali da nam ne treba niti EU niti euro, ali Pernar je sad prvi put jasno ubacio izlazak iz EU u program uz već poznati dio da bi napustili NATO. Zemlje EU su najveći trgovinski partner Hrvatske, pa bi trebalo kompenzirati taj izlazak. Pernar ima rješenje, suradnja s Brazilom, Rusijom, Kinom, Indijom i Južnoafričkom Republikom, s kojima sad imamo mrvice. Cijelo gospodarstvo bi se trebalo tome prilagoditi.

- U pet godina članstva u EU čak tri puta više tvrtki izvozi u zemlje članice. A ne govorimo o turizmu. Izvoz nam je porastao 40 posto i izlazak iz EU bi donio apsolutnu ekonomsku katastrofu - ocijenio je guverner HNB-a Boris Vujčić za Express, a to znači povratak recesije i porast nezaposlenosti. To je samo jedan primjer.

Zaboraviti bi trebalo i fondove EU, poticaje poljoprivredi, pa i Pelješki most. Od 2014. do 2020. godine EU je za Hrvatsku spremila 11 milijardi eura koje treba učinkovitije povlačiti, ali Živi zid bi umjesto popravka bio radikalan i odsjekao sve veze s EU. Izlaskom iz EU bi još porasle i kamate za sve građane jer bi zemlja bila percipirana kao nesigurnija, a pogotovo ako se provedu i ostale mjere Živog zida. Paralelno s izlaskom iz NATO-a, mogli bismo zaboraviti na sigurnost zemlje. Ali gubitak novca od izvoza i partnerstva s EU ne zabrinjava živozidaše. Radije plaše strahovima da će nam stranci sve pokupovati krivo interpretirajući činjenicu da će oni od 2020. moći kupiti poljoprivredno zemljište. Slično je bilo i s najavom da će nam pokupovati nekretnine, ali to se nije dogodilo ulaskom u EU. Dapače.

- Mi od EU imamo puno štete. Poljoprivreda je propala, a Hrvatska je korumpiranija. Moramo početi prodavati poljoprivredno zemljište, pristali smo bušiti Jadran. Postat ćemo stranci u vlastitoj zemlji, a izgubit ćemo more, resurse, zemlju. To nije san građana – kaže zastupnik Živog zida Branimir Bunjac, a potpuno je prešutio da nam upravo EU daje poticaje za poljoprivredu, da je Jadran htjela bušiti pretprošla vlada bez ikakve naredbe EU, a da je korupcija naš problem i da su ostale zapadne zemlje manje korumpirane od Hrvatske.

Kako ćemo izgubiti more, nije jasno. Živi zid najavljuje da će novca biti, i to za sve i bez te bijedne Unije. Primjerice, uveli bi PDV od 30 posto na sve uvozne proizvode, a na domaće spustili na 10 posto. EU zabranjuje takvu diskriminaciju, ali više nećemo biti članica. Nema veze što bi onda sve što uvozimo postalo skuplje i nedostupnije građanima, a uzmimo samo za primjer automobile, koje Hrvatska nije i ne može proizvesti. Bilo bi novca i za veće mirovine i svi bi imali minimalno 3150 kuna koji su odradili puni staž. Dopunsko zdravstveno, od kojeg se prikupi tri milijarde kuna za zdravstvo više se ne bi plaćalo po Živom zidu. Ali unatoč tome obećavaju da će zdravstvo i svi lijekovi biti besplatni i dostupni svima. Plaće bi se također povećale na 3500 kuna. Odakle sav taj novac?

Iako su govorili da neće tiskati novac u HNB-u, njihov ekonomski strateg, koji je sad mladi ekonomist Denis Martinić, najavio je upravo to.

- Želimo monetarno suverenu državu. HNB jedini može stvarati ili poništavati novac. Taj novac bi se ulijevao u ekonomiju putem Vlade i banaka čiji način funkcioniranja ćemo promijeniti - rekao je Martinić. Ideja se čini genijalna, zar ne? Ako nema novca, tiskajmo ga i vratimo dugove, oslobodimo sve dužničkog ropstva, potičimo našu ekonomiju, a svima osigurajmo sve javne usluge besplatno. Zašto se nitko toga nije ranije sjetio? Zato što bi u tom slučaju slijedila hiperinflacija, odnosno dnevni rast cijena, jer kuna više ne bi vrijedila ništa. Hrvati su to imali priliku iskusiti prije samog raspada Jugoslavije, ali mlađe generacije, koje su glavni birački korpus Živog zida, toga se možda i ne sjećaju, pa vjeruju Pernaru da je to itekako moguće.

