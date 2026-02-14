Obavijesti

Život pun neizvjesnosti: Gospićani još čekaju na istinu

Piše Snježana Krnetić,
Očekuje se sanacija ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Ljudi s pravom traže odgovore. Žele znati mogu li njihova djeca bezbrižno brati jagode iz vrta, jesti jabuke s drveta, sigurno piti vodu iz slavine. Transparentnost nije luksuz, to je temelj povjerenja

Analiza otpada u Gospiću, u kojemu su nađene velike količine olova, samo je dodatno pojačala strahove tamošnjeg stanovništva. Ni godinu dana nakon što je otkriveno ilegalno odlagalište otpada, analize tla još nisu javno dostupne, iako je ranije obećano da će biti. Ljudi s pravom strahuju za svoje i zdravlje bližnjih. Strah nitko ne može i ne smije ignorirati. Najgore je što, iako rezultati postoje, stanovnici o njima gotovo ništa ne znaju. Sanacija bi se trebala provesti tek 2028., a do tada ljudi moraju dobiti jasne i konkretne informacije, kao i brze mjere zaštite, a ne polovične priče. Institucije moraju raditi svoj posao i reći što je opasno, koliko je opasno i kako namjeravaju riješiti problem. Bez toga, Gospićani su prepušteni riziku koji ne vide, ali ga svakodnevno osjećaju.

