Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Piše Helena Tkalčević, Laura Šiprak,
storyeditor/2025-11-11/PXL_101125_141721740.jpg | Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi

Bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac prvu noć u Zatvoru u Remetincu, doznajemo, provela je sama u ćeliji na drugom katu, bloku 10 Centra za dijagnostiku. Taj dio zatvorenici zovu "Čekaona". Onamo se javila u ponedjeljak oko 22 sata, samo dva sata prije isteka roka koji joj je dao sudac izvršenja. Prije ulaska u zatvor na izdržavanje kazne od dvije godine i sedam mjeseci zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver te plaćanja proslave rođendana i privatnih večera novcem EU, mahnula je okupljenim novinarima i fotoreporterima te im poslala "pusicu". Na izdržavanje kazne došla je s dva putna kofera i ručnom torbom. U Remetincu nosi svoju odjeću, ne postoji uniforma poput one od trapera u Lepoglavi.

