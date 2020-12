Ovom glodavcu, koji ina\u010de obitava uz obli\u017enje potoke, 'dru\u0161tvo' nekad prate ribi\u010di. Njima prilaze zbog hrane, ali savjetuje se da ih se ipak ne dira. Iako nisu agresivne, divlje su \u017eivotinje i te\u0161ko ih je pripitomiti.\u00a0

- Nepovjerljive su, no nisu agresivne. Nemojte ih dirati jer znaju ugristi. Ipak, ne treba ih se bojati, rekao nam je Damir Skok - direktor zagreba\u010dkog Zoolo\u0161kog vrta u Zagrebu.\u00a0

Ina\u010de narastu do oko 60 centimetara, a te\u017ee pet do deset kilograma. U prirodi \u017eive oko \u0161est godina, dok u ZOO-u do\u017eive i do deset.

'Doma\u0107ini'\u00a0su za Ju\u017enu Ameriku, dok su u Europi\u00a0\u0161iroko rasprostranjene te su invazivna vrsta. Biljojedi su, tako i da vas ugrizu, pre\u017eivjet \u0107ete.\u00a0