Životinjsko carstvo u kampanji: Časte se žabom, mravima, a tu su i hijena, kravica, veprovi...

Bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je objavio fotografiju žabe i tako dodao još jednu životinju i izbornu faunu koja se koristi u kampanji za ove izbore. Dosad su apsolutno prednjačili Zoran Milanović i Oleg Butković koristeći slike životinja u svom dubokom i žestokom sukobu. Karamarko je sliku žabe objavio u svom sukobu s Dalijom Orešković, bivšom šeficom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja mu je zapečatila karijeru, a sada se nalazi na listi SDP-a. I baš je njen veliki plakat postavljen da ga Karamarko gleda s prozora svog stana.

Karamarko, vječni optimist i nesuđeni kandidat, u svemu je vidio i nešto dobro: Nije mu plakat ispred prozora spavaće sobe. Ipak, radije bi da mu vrate i plakate za cajke nego da mora gledati Daliju. Zašto žaba? Karamarko kaže da poziva na neku riječnu revoluciju s porukom "Rijeke pravde dolaze".

- Čvrsto je zauzela svoje mjesto na listu lopoča i iz te perspektive se bavi tim nečim (politikom valjda)!? - napisao je Karamarko.

'Ne dirajte mi kravicu'

Ako tko od vodećih političara u kampanji ima životinjsko carstvo na svojim društvenim mrežama, onda je to HDZ-ov ministar i potpredsjednik Vlade Oleg Butković. Kada mu je Milanović poručio da će dobiti tužbe za klevete od bivšeg potpredsjednika Rosnjefta Željke Runje i da će mu "uzeti sve, krčmu, kravu, kamione", Butković je sarkastično objavio fotografiju rasne krave muzare uz poruku: "Uzmite mi sve, samo mi kravicu ne dirajte".

Butkovićev profil od vikenda krasi i mačka s kojom je Milanovića pitao je li mu "maca popapala jezik". Ali ima Butković i divljije životinje u arsenalu. Kada je sukob počeo i kada ga je Milanović prozvao zbog njegovih poruka s Josipom Rimac u kojoj je pomogao u zapošljavanju s njom povezane osobe, potpredsjednik je objavio sliku iskešene hijene.

- Ne pada snijeg da pokrije brijeg, nego da zvijeri tragove ostave… - napisao je Butković uz fotografiju.

Lisica i King Kong

A kada je optužio Milanovića da je lobirao za račun svog rođaka Runje za otvaranje računa u banci, Butković je koristio upravo čuvenu Milanovićevu životinjsku sintagmu: Tjerali ste lisicu, istjerat ćete King Konga. To je Milanović kao premijer poručivao HDZ-u kada su ga kritizirali zbog zakona kojim je sprječavao izručenje bivšeg udbaškog šefa Josipa Perkovića Njemačkoj. Perković je na kraju izručen, a King Kong nije istjeran. Tko god on bio. Milanović je ipak najpoznatiji po brojnim alegorijama, pa je tako i zadnja dva dana HDZ-ovce usporedio i s mravima, ali i s veprovima. U oba slučaja se radi o već spomenutim porukama između Butkovića i Rimac(danas Pleslić) koje su otkrile zapošljavanja preko veze. Milanović je podsjetio i na poruke koje je šefu Hrvatskih šuma slao glasnogovornik Vlade Marko Milić i sadašnji kandidat na listi HDZ-a, ali i predstojnik ureda premijera Zvonimir Frka Petešić.

Milića je "prekrstio" zbog oca, poznatog novinara Gorana Milića koji je prije rata radio na danas nepostojećoj jugoslavenskoj televiziji Yutel. Usporedio je poruke HDZ-ovaca sa osuđenim SDP-ovim bivšim gradonačelnikom Vukovara Željkom Sabom koji je odležao godinu dana jer je nudio pozicije i novac HDZ-ovoj vijećnici u zamjenu za podršku u gradskom vijeću.

- Yutel bata isto to radi, Frka Petešić to radi...Pa hvata ih se ko' mrave!. I kako je moguće da Sabo ide u zatvor, a ova moli da zaposli nekog u privatnoj firmi koja radi s Butkovićevim ministarstvom. Koje su šanse da ga odbiju? Je li to trgovanje utjecajem? Što se čeka? - poručio je Milanović koji smatra da bi Butković trebao u zatvor.

Na kontra optužbe Butkovića o njegovom pogodovanju Runji iskoristio je veprove poručujući da se oni vole valjati u blatu, pa da i njega u to žele uvući.

- To je ta igra. Svakog se pokušava uvući u taj talog jer je njima tamo dobro, super, oni rokću tamo ko' veprovi - poručio je predsjednik.