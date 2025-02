Zlatko je najljepša ptica pjevica na svijetu: 'Kad je osvojio zlato suze radosnice samo su krenule'

Među više od 20.000 ptica pjevica iz 40 zemalja svijeta jedan je proglašen najljepšim na svijetu, a on je Zlatko, mužjak kanarinac koji je na svjetsku smotru u Portugalu stigao iz Mošćeničke Drage. Njegov vlasnik, Zdenko Trdić, uzgajivač i član Udruge za zaštitu i uzgoj ptica Češljugar iz Rijeke, dobio ga je križanjem vrsta, pa je Zlatko ustvari bastard, odnosno križanac meksičke rujnice feo mutacija i kanarinca feo mozaik.

Na natjecanju je bilo 50 kategorija, a Zlatko se natjecao u kategoriji križanaca. Suce je osvojio besprijekornom ljepotom, a Zdenko nam otkriva što sve gledaju prilikom ocjenjivanja kako bi se ptica istaknula pred drugima.

- Suci gledaju boju ptice, njezinu veličinu, vrlo je važno kakve su ptici noge i da nema iskrivljene prste. Gledaju općenito njezin stas i ljepotu. Svako pero mora biti na svome mjestu, sve mora biti u liniji. Zlatko je baš sve kategorije zadovoljio – kaže nam Zdenko, koji trenutačno ima 50 parova ptica, a s njima svakodnevno ima puno posla. No ništa nije teško kad voliš ono što radiš.

- Svaki dan treba im se posvetiti dva-tri sata, hraniti ih i paziti što im dajete jer ne jedu sve isto. Svaki dan treba im dati svježe vode, očistiti njihove kaveze. Najvažnija je higijena, da ptice budu zdrave i u formi.

Vikendom im posvetim i više pažnje jer se radi generalno čišćenje - kaže nam Zdenko, čije ptice žive s njim i suprugom Irenom u stanu u kući, imaju svoju prostoriju i svako ih jutro budi njihov pjev. Od toga, kaže nam Zdenko, nema ništa ljepše.

- Zaljubljenik sam u ptice odmalena, od djetinjstva. Moji roditelji su imali ptice, a jednako ih volim i dan danas. Uzgojem se bavim 30 godina, a pomaže mi i supruga. Bez nje sve ovo ne bi bilo moguće, ona je moja desna ruka jer, ako ja ne stignem, ona uskoči i obavi što treba - kaže nam Zdenko.

Prije ovog uspjeha Zdenko je najveći do sada doživio 2019. godine na svjetskom natjecanju u Nizozemskoj, kad je osvojio treće mjesto s istom vrstom kanarinca, križancem rujnice i kanarinca.

- Do sada sam sa svojim pticama ukupno osvojio oko 80 medalja i 30-ak pehara, ove godine u Sloveniji dva prva i jedno drugo mjesto, a na hrvatskom prvenstvu jedno prvo i jedno drugo. Kad je Zlatko u Portugalu osvojio zlato, ne mogu vam opisati kakav je to osjećaj. I meni i supruzi krenule su suze radosnice, ne zna se tko je emotivnije reagirao. Samo su tekle niz obraze. A Zlatka smo nakon povratka iz Portugala počastili kuhanim jajetom mljevenim u mlinu za orahe, to je za njega najbolja nagrada - ponosno nam kaže Zdenko, koji svojeg crveno-smeđeg šampiona dogodine planira voditi i na svjetsku smotru ptica u Belgiju.

S njim će ići i njegova sestra, koja je jednako lijepa, kaže Zlatko, samo ove godine nije mogla konkurirati jer se kasnije izlegla i nije se još sasvim formirala, odnosno nedostajalo joj je perja. Ali ne sumnjamo da će i ona, poput brata, pomesti konkurenciju.