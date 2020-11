Dodao je kako je plan bio da ove godine stave pet milijuna lampica, ali su zbog korone kasnije krenuli kititi dva mjeseca kasnije pa su ih stavili milijun manje. Salaj ka\u017ee kako treba dosta ljudi da se to okiti i da su kitili zadnja tri mjeseca i to \"punom parom\".

Zlatko Salaj: 'Izgubit ćemo više stotina tisuća kuna, pitanje je hoćemo li otvarati oko Božića'

Zlatko Salaj kaže kako su ove godine postavili četiri milijuna lampica koje će ipak do daljnjega ostati ugašene. Ne zna hoće li uopće otvarati "bajku" nakon što mjere isteknu, a pitanje je hoće li je biti iduće godine

<p>Zbog epidemiološke situacije obitelj Salaj neće moći otvoriti vrata najljepše božićne bajke koju pripremaju cijele godine. Prije 19 godina je tamo upaljeno 75.000 lampica. Danas je upaljeno četiri milijuna. </p><p>- To je naša životna priča. Ja sam se igrao. Iz igre, za svoju dušu, da bih postavio tih 75.000 lampica jer tada sam se vratio iz Jordana, radio sam telefoniju. Iznenadilo me to što je bio preveliki interes, slobodno su dolazili. Rekao sam ako im se sviđa da će biti iduće godine 100.000 - ispričao je <strong>Zlatko Salaj</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ugasili božićnu bajku </strong></p><p>Dodao je kako je plan bio da ove godine stave pet milijuna lampica, ali su zbog korone kasnije krenuli kititi dva mjeseca kasnije pa su ih stavili milijun manje. Salaj kaže kako treba dosta ljudi da se to okiti i da su kitili zadnja tri mjeseca i to "punom parom".</p><p>- Imanje je oko devet hektara veliko. Imamo veliki prostor i u budućnosti sam imao velikih planova, a sad ne znam kakva će sad biti situacija. Pitanje je hoće li biti otvorenja za Božić, a troškovi su veliki. Gubici se broje u stotinama tisuća kuna - kaže. </p><p>Posjetitelji su dolazili iz cijelog svijeta. Dolazili su iz Nizozemske, Rusije, Austrije, Njemačke, a predivnu božićnu priču pratili su iz strani mediji. Prošle godine je, kaže Salaj, došlo oko 150.000 ljudi.</p><p>- Prošle godine je bilo 80 autobusa iz Mađarske, a da ne pričam iz Slovenije, Austrije, Italije. Nisam mogao vjerovati da ljude to toliko zanima - poručio je. </p><p>Salaj nam je ispričao kako mu se prošle godine javio i prijatelj iz djetinjstva koji živi u Austriji i da se njegova božićna priča pročula i tamo. </p><p>Dodao je kako će nakon 21. prosinca vidjeti što će biti, ali ne vjeruje da će moći upaliti svoje lampice i pustiti ljude u ovu bajku. A ako bude tako, ne zna ni hoće li je biti iduće godine. </p>