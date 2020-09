Zlatna igla promiče tradiciju zagrebačke mode i obrtništva

Zlatna igla je obrtnička modna revija koja ove godine slavi jubilarnu 85. godinu te će okupiti najbolje zagrebačke obrtnike i dizajnere.

<p>Četrnaest domaćih autora predstaviti će svoje modne kolekcije 20. rujna na modnoj reviji – jubilarnoj 85. Zlatnoj igli.<br/> <br/> Zlatna igla je obrtnička modna revija koja ove godine slavi jubilarnu 85. godinu te će okupiti najbolje zagrebačke obrtnike i dizajnere. Davne 1935. godine održana je prva Zlatna igla po uzoru na kolege iz Pariza. Ta najdugovječnija modna manifestacija u regiji već generacijama promovira zagrebačko obrtništvo i dizajn.<br/> <br/> Revija će se održati 20. rujna 2020. godine u 20:00 sati uz izravan prijenos iz Studija Anton Marti Hrvatske radiotelevizije uz glamuroznu glazbenu pratnju Zagrebačke filharmonije i ravnatelja Mirka Bocha koja će pratiti izlaske modela na modnu pistu.<br/> <br/> Ove će godine, u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama zbog pandemije koronavirusa, na reviji izostati ugledni gosti iz javnog, političkog i kulturnog života kao svih ovih prethodnih godina. No to neće umanjiti njezinu vrijednost. Predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba Antun Trojnar ističe kako je Zlatna igla najdugovječnija modna manifestacija u ovom dijelu Europe koja već generacijama promovira zagrebačko obrtništvo i dizajn. „Ne želimo prekinuti tradiciju održavanja Zlatne igle. Svake godine pripremamo nova iznenađenja kako bi pokazali snagu obrtništva i kreativnost naših dizajnera. Stoga i u ovo novo izazovna doba dajemo potporu našim članovima kako bi prezentirali svoju djelatnost i rad“, naglašava Trojnar.<br/> <br/> Zaštitni znak Zlatne igle su kvalitetni materijali i izrada te maštovitost u kombinacijama, a samom svojom dugovječnošću opstanka najbolje opisuje upornost, marljivost i vjeru naših obrtnika da se hrvatski proizvod mora održati na našim prostorima. Ove će se godine predstaviti 14 kolekcija domaćih autora.<br/> <br/> „Tradicionalno ćemo predstaviti dizajnere, frizere, postolare, kožnu galanteriju, kozmetičare, zlatare i cvjećare, u Zlatnu iglu grada Zagreba uključeno je 100-njak obrtnika. Ova atraktivna revija okuplja i promovira zagrebačko obrtništvo i dizajn već dugi niz godina. Iz godine u godinu je sve bolja i uspješnija pa će nam i ove donijeti novitete i ideje “, najavljuje predsjednik Obrtničke komore Zagreb Mirza Šabić.<br/> <br/> Tradicija i prepoznatljivost zagrebačkih obrtnika već se dugi niz godina podupire kroz Obrtničku komoru Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba koji zajednički rade na budućnosti zagrebačkih brandova.<br/> <br/> Ove godine svoje kreacije predstaviti će: XD Xenia Design, Mara Etno Butik, NIT by Ana Žarković, Stolnik, Vjenčanice Ljubav, Krojački obrt Jura, Modni dizajner Nada Došen, Modna manufaktura Mustre, Modni dizajner Iva Karačić, Otvoreni Atelijer Milena Rogulj, Muška moda Šabić, Dora, Krzno Sumrak i Igor Galaš.<br/> <br/> Svoje modne kreacije predstaviti će i Škola za modu i dizajn. U sklopu revije predstaviti će se frizerski saloni Zanetti, Cool, Larisa i Stil, te kozmetički saloni De Luxe, Karma, Lotos, Andrea i Agness. Kreacije će upotpuniti obuća Hogl, Borovo, Bočak, Mass Shoes i VUK leather, cvjećari Feresin, La Marco, Bombončić, Lanište, Tea i Poppy, nakit Zlatarne Popek i Lapidarium, materijali RUHO i oglavlja Mario Trešćec.<br/> <br/> DIZAJNERI I OPISI KOLEKCIJA<br/> <br/> STOLNIK<br/> <br/> Osnovna ideja oko koje se gradi kolekcija "Stolnik" je odjevni predmet koji nastaje neočekivanim spajanjem različitih odjevnih predmeta u jedan čime nastaje svojevrsni modni "hibrid". Tako od kratke jakne i kaputa nastaje inovativni ogrtač, od topića i suknje haljina te kombiniranjem različitih formi na jednom odjevnom predmetu nekonvencionalni krojevi uz korištenje elemenata iz klasične i sportske odjeće. Modeli su izrađeni od tkanina raznovrsnih uzoraka i tekstura te kolorita koji od "čistih" crno, bijelih i ciklama nijansi idu k "zamuljanim" bordo, ljubičastim i zemljanim tonovima. Tkanine su prirodnog porijekla ili mješavine a kolekcija se sastoji od haljina, kaputa te kompleta, koji mogu funkcionirati u dnevnim i svečanim prigodama.<br/> <br/> KROJAČKI OBRT JURA<br/> <br/> Kolekcija 2020/21 Krojačkog obrta Jura dizajnirana je za svakodnevne potrebe te bazirana na poslovne i prigodne događaje.<br/> <br/> MUŠKA MODA ŠABIĆ<br/> <br/> Muška moda Šabić godinama njeguje muški klasični stil odijela. Ove godine preferiraju se svjetlije boje te karirani uzorci koji dalju mladenački i originalni štih ističući na taj način ležerniji pristup modnim trendovima a pritom ostati elegantan i odmjeren.<br/> <br/> XD XSENIA DESIGN<br/> <br/> Nova kolekcija hrvatskog modnog brenda XD Xenia Design nastala je utjecajem prirodnog okružja. Vrlo promišljena, nova kolekcija za jesen/ zimu 20/21 prati anomaliju šume u svojem staništu. Šumsku vizuru odaju reljefne teksture, ekskluzivnih tkanina. Odjevni komadi koji su gotovo couture, izrađeni su od transparentne mreže na koju su aplicirana trodimenzionalna perja, šljokičaste, srebrne i zlatne niti. Posebno, izgužvani efekt završne obrade tekstila daje voluminoznost, a fini, deblji jersey viskoznog sastava, savršeno nadopunjuje XD look u potpunosti. Prepoznatljiva XD dimenzija osvježena je originalnim printom, printom kao inspiracijom. Kreirani in-house, dobiven je tehnikom fotograma - slike predmeta dobivene djelovanjem svjetla na fotosenzitivan papir bez upotrebe foto kamere. Najveća pažnja skrenuta je na funkciju, u obliku nosivosti i spremnosti za kombiniranje stilova u različite namjene. Sukladno promjenama u modnom svijetu, kolekcija je lišena brzog i kratkotrajnog te je obogaćena bezvremenskim komadima koji će zasigurno postati must have sezone.<br/> <br/> IVA KARAČIĆ<br/> <br/> Kolekcija odiše bojama jeseni. Zemljani tonovi u kolekciji vraćaju nas prirodi i životu s njom. Boje kolekcije tako možemo pronaći na u krošnjama drveća u jesen kad pršte bojama, žutom, crvenom, smeđom, bež, sivom.....U kolekciji se pojavljuje i plava boja koja daje svježinu, simbolizira zrak, vodu i nebo. Kolekcija je spoj simetrije i asimetrije, profinjena jednostavna pročišćena. Čvrste ravne linije koje se stapaju sa mekanim nabranim linijama. Nosiva je u svako doba i za svaku prigodu. Prevladavaju prirodni materijali pamuk, vuna i svila.<br/> <br/> MODNA MANUFAKTURA MUSTRE<br/> <br/> Mustre modna manufaktura prisutna je na modnoj sceni 16 godina i objedinjuje izričaj tri modne dizajnerice i članice ULUPUH-a: Sanje Jakupec, Bibe Šipek i Jasne Štih Kapetanić. Sudionice su raznih modnih manifestacija, a na Zlatnoj igli redovno izlažu od 2006. godine. Ovogodišnja kolekcija bazirana je na modelima koji svojom konstrukcijom te uporabom materijala i kolorita usklađeno objedinjuju kontrastne elemente u uravnotežene odjevne forme.<br/> <br/> MILENA ROGULJ<br/> <br/> Naziv ovogodišnje kolekcije je STRUKTURE. Sadašnje vrijeme neizvjesnosti nas ograničava u mentalnoj slobodi, kreativnosti, hrabrosti. Ova kolekcija je nadahnuta optimizmom i upornošću u nastojanju da živimo bolje.</p>