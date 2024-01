Zločin koji je šokirao Hrvatsku: Dogovorio sastanak pa ubijao kalašnjikovim. Našli pet tijela

Branko Koloper tog 30. siječnja 2021. godine krenuo je u krvavi pohod kalašnjikovom kineske proizvodnje kod Šibenika. Ubio je stečajnu upraviteljicu Radojku Danek i njezinog supruga Marija Daneka, poduzetnika Tedija Slamića i Tonija Šparadu, a potom i sebe.

Ugovorio sastanak pa ih izrešetao

Koloperova tvrtka Matkol bila je u procesu stečaja za što je bila nadležna stečajna upraviteljica Radojka Danek koju je ubio nakon što je ugovorio sastanak s njom i Tonijem Šparadom, kojem je u stečajnom postupku prodana hala koju je je Koloper posjedovao.

Tedi Slamić je bio vlasnik trgovačkog lanca kojeg je Koloper krivio za dugove u koje je upao. Koloper je prvo dogovorio sastanak s Radojkom Danek i Tonijem Šparadom.

Na sastanak je došao i suprug Radojke Danek za kojeg se vjeruje da je bio kolateralna žrtva. Nakon što je ubio troje ljudi, Koloper je sjeo u auto ubijenih supružnika i krenuo prema Vodicama.

Policija zatvorila grad

Izrešetao je Tedija Slamića koji je sjedio u autu. Potom je sjeo u Škodu Karoq.

Policija je već blokirala grad i sve izlaze. Policija je objavila da su dojavu o mrtvom muškarcu u drugoj pucnjavi dobili u 12:56 sati.

Imali su pokriveno i more u slučaju da se Koloper odluči pobjeći brodom koji je imao u vlasništvu.

Policijska blokada bila je na svim ključnim mjestima u gradu.

Oko 19 sati policija je objavila da je pronašla tijelo ubojice kraj automobila.

Dvaput mu oduzimali lovačko oružje

U dosjeu četverostrukog ubojice iz Šibenika od prije su prijave zbog obiteljskog nasilja i prijetnji susjedu. Branku Koloperu (57) zbog toga je policija dvaput oduzimala lovačko oružje.

Dva dana nakon krvavog pohoda Branka Kolopera iza kojeg su ostala četiri mrtva tijela izrešetana hicima iz kalašnjikova, automatske puške kineske proizvodnje, kojom je i sebi presudio malo kasnije, šibenska policija utvrdila je tijek događanja.

O točnim motivima krvavog pohoda šibenskog pekara - jer Koloper nije ostavio nikakvu poruku kojom bi pojasnio svoj čin - može se nagađati, no likvidirao je stečajnu upraviteljicu koja je vodila postupak nad njegovom tvrtkom Matkol, koja je propala, njenog supruga te zainteresiranog za kupnju dijela imovine Matkola, a na kraju i bivšeg poslovnog partnera kojem je bio dužan...

U Slamićevu lancu trgovina Djelo, jednom od većih na šibenskom području, Koloper je godinama prodavao pekarske proizvode, no čini se da je upravo ta suradnja, kad je krenulo loše, dio uzroka nezapamćenog zločina.

Kalašnjikov za 500 eura

Kalašnjikov je bio i oružje kojim je Filip Zavadlav u siječnju 2020. krenuo u krvavi pohod u centru Splita, a i Danijel Bezuk istim je oružjem napao zgradu Vlade Republike Hrvatske te teško ranio policajca. Ovo je bio treći slučaj u samo godinu dana u Hrvatskoj u kojem građani kreću u mahniti pohod s automatskim oružjem.

Na crnom tržištu u Hrvatskoj kalašnjikov poput ovoga kojim je ubijao Koloper može se kupiti za 300-500 eura, ovisno o tome je li kineske, rumunjske ili originalne, ruske proizvodnje.

Iz šibenske policije doznajemo i kako je kod Kolopera pronađen pravi arsenal - osim kalašnjikova i više od 300 komada streljiva, pištolj te pušku s optikom.

Uz ovo oružje koje je posjedovao ilegalno, kao lovac je imao prijavljene puške. One su mu, međutim, dva puta oduzete, potvrđeno je u PU šibensko-kninskoj, i to baca novo svjetlo na cijeli slučaj. Prvi put još 2009. godine zbog nasilničkog ponašanja u obitelji, a kad je nastupila rehabilitacija 2014. godine, legalno oružje mu je vraćeno. No ponovno mu je oduzeto 2018. zbog prijetnji. Kako neslužbeno doznajemo, prvi put mu je oduzeto zbog svađe s ondašnjom suprugom, no u međuvremenu se razveo. A drugi put je prijetio susjedu u Donjem Polju. Iz bizarnog razloga, bio je to sukob zbog kokoši...