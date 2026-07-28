Zbog požara u Francuskoj se pojavio oblak pirokumulonimbus. Stvara grmljavine, munje i vjetar. Širi i raspiruje požar dodatno. Stručnjaci su nam detaljno objasnili kako nastaje...
PIROKUMULONIMBUS PLUS+
'Zmaj koji riga vatru' zapalio je Francusku! Stručnjaci: Takav oblak kod nas? Sve je moguće...
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Francuska i Španjolska gore. Vatrena stihija koja je uništila više od 42.000 hektara šume (površina otoka Krka, op.a.) ne jenjava. Procjenjuje se da je oko 375.000 ljudi moralo napustiti svoje domove.
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